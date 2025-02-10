Паника у населения: куда пропали квитанции за свет в Приморье? — комментарий от ДЭК

Posted 10 февраля, 06:59
Published 10 февраля, 06:59
Modified 10 февраля, 07:01
Updated 10 февраля, 07:01
Обеспокоенные жители краевой столицы встревожены насущным вопросом: почему энергоснабжающая организация до сих пор не выставила счета за свет? Корреспондент «Восток-Медиа» позвонил на горячую линию ДЭК, чтобы выяснить причину задержки квитанций.
Оператор компании сообщил, что платежки придут в течение недели. Небольшие изменения в сроках связаны с переходом Дальэнергосбыта на отечественное программное обеспечение.
К слову, никаких просрочек не будет формироваться из-за вынужденных мер, отметили в ДЭК.
Стоит отметить, что на сайте энергической компании уведомили клиентов о трудоемких работах. Сбои в режиме работы несут сугубо временный характер. Совсем скоро квитанции получат все адресаты. А на их оплату у потребителей будет 30 дней.
«Обращаем внимание, пени за просрочку платежей начисляются только через 30 дней превышения отведенного времени на оплату, поэтому у клиентов останется достаточно времени на оплату январских квитанций», — подчеркнули в пресс-службе ДЭК.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморского края борются за электричество в Надеждинском районе.