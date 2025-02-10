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Posted 10 февраля, 06:59

Published 10 февраля, 06:59

Modified 10 февраля, 07:01

Updated 10 февраля, 07:01

В чем причина исчезновения платежек за электричество в Приморском крае

Паника у населения: куда пропали квитанции за свет в Приморье? — комментарий от ДЭК

10 февраля 2025, 06:59

В чем причина исчезновения платежек за электричество в Приморском крае

Сюжет
ДЭК
Начало февраля выдалось беспокойным для владивостокцев. Ведь многие из них задались вопросом: где счета за энергоснабжение? Корреспондент «Восток-Медиа» выяснил, почему приморские потребители остались без заветных платежек.

Обеспокоенные жители краевой столицы встревожены насущным вопросом: почему энергоснабжающая организация до сих пор не выставила счета за свет? Корреспондент «Восток-Медиа» позвонил на горячую линию ДЭК, чтобы выяснить причину задержки квитанций.

Оператор компании сообщил, что платежки придут в течение недели. Небольшие изменения в сроках связаны с переходом Дальэнергосбыта на отечественное программное обеспечение.

К слову, никаких просрочек не будет формироваться из-за вынужденных мер, отметили в ДЭК.

Стоит отметить, что на сайте энергической компании уведомили клиентов о трудоемких работах. Сбои в режиме работы несут сугубо временный характер. Совсем скоро квитанции получат все адресаты. А на их оплату у потребителей будет 30 дней.

«Обращаем внимание, пени за просрочку платежей начисляются только через 30 дней превышения отведенного времени на оплату, поэтому у клиентов останется достаточно времени на оплату январских квитанций», — подчеркнули в пресс-службе ДЭК.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморского края борются за электричество в Надеждинском районе.

«Угроза судов вполне реальна»: приморцы засудят ДЭК за отключения света?
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#Новости#Общество#ДЭК#Владивосток#Надеждинский район#Приморский край#Энергоснабжение
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