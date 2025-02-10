Прокуратура взяла на контроль ДТП с участием автобуса в Приморском крае

Posted 10 февраля, 02:21
Published 10 февраля, 02:21
Modified 10 февраля, 02:23
Updated 10 февраля, 02:23
В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что установлено — предварительно — следующее: утром в понедельник, 10 февраля, на 6-м км автодороги Уборка-Самарка-Ариадное у груженного лесовоза во время поворота занесло прицеп. Он задел пассажирский автобус, следующий по маршруту «Чугуевка-Заветное».
Есть пострадавшие, предварительно — 14 человек.
— Прокуратура Чугуевского района организовала проверку, по результатам которой даст оценку как соблюдению требований закона при перевозке грузов, так и содержанию дорожного полотна в месте аварии, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие видео сняли очевидцы этого ДТП.