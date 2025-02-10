Прокуратура взяла на контроль ДТП с участием автобуса в Приморском крае

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что установлено — предварительно — следующее: утром в понедельник, 10 февраля, на 6-м км автодороги Уборка-Самарка-Ариадное у груженного лесовоза во время поворота занесло прицеп. Он задел пассажирский автобус, следующий по маршруту «Чугуевка-Заветное».