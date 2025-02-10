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Posted 10 февраля, 02:21

Published 10 февраля, 02:21

Modified 10 февраля, 02:23

Updated 10 февраля, 02:23

Прокуратура Приморского края проверяет факт ДТП с участием автобуса

Прокуратура взяла на контроль ДТП с участием автобуса в Приморском крае

10 февраля 2025, 02:21
Фото: 1MI.

Прокуратура Приморского края проверяет факт ДТП с участием автобуса

Сюжет
ДТП
На место ДТП в Чугуевском округе, где столкнулись лесовоз и маршрутный автобус, выехал исполняющий обязанности прокурора района Евгений Гусев. Происшествие взято на контроль.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что установлено — предварительно — следующее: утром в понедельник, 10 февраля, на 6-м км автодороги Уборка-Самарка-Ариадное у груженного лесовоза во время поворота занесло прицеп. Он задел пассажирский автобус, следующий по маршруту «Чугуевка-Заветное».

Есть пострадавшие, предварительно — 14 человек.

— Прокуратура Чугуевского района организовала проверку, по результатам которой даст оценку как соблюдению требований закона при перевозке грузов, так и содержанию дорожного полотна в месте аварии, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие видео сняли очевидцы этого ДТП.

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#Новости#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия
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