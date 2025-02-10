Редкий «трофей»: останки зверя из Арктики попали в руки контрабандисток из Приморья

Бизнес на грани исчезновения пресекли в Приморском крае

Сюжет Уголовное дело

Особо ценное животное, которое находится на грани исчезновения, стало жертвой контрабанды. Дама из Приморского края стала участницей нелегальной сделки и даже привлекла сообщницу для «черного» дела.