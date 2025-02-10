vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 00:15

Published 10 февраля, 00:15

Modified 10 февраля, 00:17

Updated 10 февраля, 00:17

Бизнес на грани исчезновения пресекли в Приморском крае

Редкий «трофей»: останки зверя из Арктики попали в руки контрабандисток из Приморья

10 февраля 2025, 00:15
Фото: 1MI.

Бизнес на грани исчезновения пресекли в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Особо ценное животное, которое находится на грани исчезновения, стало жертвой контрабанды. Дама из Приморского края стала участницей нелегальной сделки и даже привлекла сообщницу для «черного» дела.

В суд направлено уголовное дело о контрабанде шкуры белого медведя, сообщает пресс-служба СКР по Приморскому краю.

Следователи выяснили, что жительница дальневосточной столицы незаконно купила кожу животного. Затем она намеревалась продать товар, заручившись помощью своей сообщницы.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые были задержаны и их деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю», — отметили в пресс-службе Следкома.

Обе подозреваемые стали фигурантками уголовное дела за незаконную добычу и оборот особо ценных животных.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на таможне зафиксировали необычный способ контрабанды в Приморском крае.

Морские огурцы грузите посылками: своеобразный способ контрабанды пресекла таможня
Узнать подробнее
Читайте также:
Эпично повязали: подозреваемых в избиении парня разыскали в Приморье — видеоПовалил, бил и терзал под объективом камеры: жестокого насильника поймали в ПриморьеРезонансное дело о домогательствах в машине такси в Приморье дошло до федералов
#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Контрабанда#Следственный комитет#Незаконная добыча#УФСБ#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика