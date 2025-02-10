Редкий «трофей»: останки зверя из Арктики попали в руки контрабандисток из Приморья

Posted 10 февраля, 00:15
Published 10 февраля, 00:15
Modified 10 февраля, 00:17
Updated 10 февраля, 00:17
В суд направлено уголовное дело о контрабанде шкуры белого медведя, сообщает пресс-служба СКР по Приморскому краю.
Следователи выяснили, что жительница дальневосточной столицы незаконно купила кожу животного. Затем она намеревалась продать товар, заручившись помощью своей сообщницы.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обвиняемые были задержаны и их деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю», — отметили в пресс-службе Следкома.
Обе подозреваемые стали фигурантками уголовное дела за незаконную добычу и оборот особо ценных животных.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на таможне зафиксировали необычный способ контрабанды в Приморском крае.