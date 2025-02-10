Сгорает дотла на глазах: мощный пожар вспыхнул во Владивостоке — видео

Posted 10 февраля, 03:31
Published 10 февраля, 03:31
Modified 10 февраля, 03:33
Updated 10 февраля, 03:33
В дальневосточной столице на Тунгусской случился пожар, сообщают в новых медиа. Небольшое здание нещадно уничтожается сильным пламенем. Густой дым поднимается вверх над городом.
На месте инцидента работают огнеборцы, отметили в социальных сетях. О пострадавших информации нет. Подробности инцидента уточняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае серьезное возгорание произошло на территории банного комплекса. Посетителям пришлось экстренно покидать здание, в котором тлела парилка.