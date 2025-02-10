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Posted 10 февраля, 03:31

Published 10 февраля, 03:31

Modified 10 февраля, 03:33

Updated 10 февраля, 03:33

Густой дым поднялся над полыхающей постройкой во Владивостоке

Сгорает дотла на глазах: мощный пожар вспыхнул во Владивостоке — видео

10 февраля 2025, 03:31
Фото: 1MI.

Густой дым поднялся над полыхающей постройкой во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Над Владивостоком стоит густой столб черного дыма. Всему виной страшное возгорание, которое наблюдается в районе улицы Тунгусская.

В дальневосточной столице на Тунгусской случился пожар, сообщают в новых медиа. Небольшое здание нещадно уничтожается сильным пламенем. Густой дым поднимается вверх над городом.

На месте инцидента работают огнеборцы, отметили в социальных сетях. О пострадавших информации нет. Подробности инцидента уточняются.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае серьезное возгорание произошло на территории банного комплекса. Посетителям пришлось экстренно покидать здание, в котором тлела парилка.

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