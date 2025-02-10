Скромность не украсила: тихушник на автобусе учудил возмутительное ДТП в Приморье

Posted 10 февраля, 02:38
Published 10 февраля, 02:38
Modified 10 февраля, 02:40
Updated 10 февраля, 02:40
В Дальнереченске водитель маршрутного автобуса не только умудрился съехать с дороги, но и покинул место ДТП. Возмутительным инцидентом заинтересовались полицейские, которые начали поиски горе-рулевого.
Пресс-служба прокуратуры опубликовала детали происшествия.
Предварительно установлено, что мужчина попал в аварию, после чего удалился в неизвестном направлении, не сообщив о случившемся сотрудникам ГИБДД.
По требованию надзорного ведомства на водителя составлен протокол за оставление места ДТП.
«Межрайонная прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о перевозке пассажиров в деятельности перевозчика», — отметили в ведомстве.
Также специалисты оценят работу муниципальных служб, занимающихся обслуживанием дорог.
Приморцы возмущены безответственностью героя истории.
«А люди как должны передвигаться по городу? Что за отношение»;
«По своим делам пошел, а горожане должны гадать — где автобус»;
«Надеюсь, не уйдет от наказания. Такая халатность, ужас».
Ранее «Восток-Медиа» писало о слетевшем в кювет автобусе, водитель которого не справился с управлением в Приморском крае.