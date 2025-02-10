vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 02:38

Published 10 февраля, 02:38

Modified 10 февраля, 02:40

Updated 10 февраля, 02:40

Водитель автобуса попал в аварию и скрылся с места инцидента в Приморском крае

Скромность не украсила: тихушник на автобусе учудил возмутительное ДТП в Приморье

10 февраля 2025, 02:38
Фото: Изображение Midjourney.

Водитель автобуса попал в аварию и скрылся с места инцидента в Приморском крае

Сюжет
ГИБДД
В Дальнереченске горе-водитель не только «усадил» транспорт в снегу, но и, судя по всему, решил, что ситуация разрешится сама собой. Однако последствия не заставили себя долго ждать.

В Дальнереченске водитель маршрутного автобуса не только умудрился съехать с дороги, но и покинул место ДТП. Возмутительным инцидентом заинтересовались полицейские, которые начали поиски горе-рулевого.

В Дальнереченске автобус ушел в канаву, а водитель — домой
Узнать подробнее

Пресс-служба прокуратуры опубликовала детали происшествия.

Предварительно установлено, что мужчина попал в аварию, после чего удалился в неизвестном направлении, не сообщив о случившемся сотрудникам ГИБДД.

По требованию надзорного ведомства на водителя составлен протокол за оставление места ДТП.

«Межрайонная прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о перевозке пассажиров в деятельности перевозчика», — отметили в ведомстве.

Также специалисты оценят работу муниципальных служб, занимающихся обслуживанием дорог.

Приморцы возмущены безответственностью героя истории.

«А люди как должны передвигаться по городу? Что за отношение»;
«По своим делам пошел, а горожане должны гадать — где автобус»;
«Надеюсь, не уйдет от наказания. Такая халатность, ужас».

Ранее «Восток-Медиа» писало о слетевшем в кювет автобусе, водитель которого не справился с управлением в Приморском крае.

Трос оборвался: пассажирский автобус слетел с дороги в Приморском крае — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: один китаец на всю жизнь, Мавроди в юбке и музыкальная аварияГромкая история массового отравления в Приморье получила продолжение«Нос» машины разорвало: дикий зверь забрел во Владивосток и бросился навстречу смерти
#Новости#Проверка#ГИБДД#Владивосток#Прокуратура#Перевозка пассажиров#Халатность#Водитель#Дальнереченск#Приморский край#ДТП#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика