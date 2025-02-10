Скромность не украсила: тихушник на автобусе учудил возмутительное ДТП в Приморье

Водитель автобуса попал в аварию и скрылся с места инцидента в Приморском крае

Сюжет ГИБДД

В Дальнереченске горе-водитель не только «усадил» транспорт в снегу, но и, судя по всему, решил, что ситуация разрешится сама собой. Однако последствия не заставили себя долго ждать.