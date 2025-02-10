Скрытый фитнес на рабочем месте — как за 10 минут укрепить здоровье

Фитнес-совет. При сидячей работе усталость и эмоциональное напряжение скапливаются в первую очередь в области шеи. Для сохранения здоровья и бодрости старайтесь, чтобы во время работы лопатки были максимально опущены, а шея не напрягалась и была свободной.