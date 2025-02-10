Скрытый фитнес на рабочем месте — как за 10 минут укрепить здоровье

Posted 10 февраля, 09:10
Published 10 февраля, 09:10
Modified 10 февраля, 11:10
Updated 10 февраля, 11:10
Начинать фитнес-тренировку нужно с шейного отдела. Именно шея при сидячей работе испытывает наибольшее напряжение.
Упражнение 1:
Упражнение 2:
Фитнес-совет. При сидячей работе усталость и эмоциональное напряжение скапливаются в первую очередь в области шеи. Для сохранения здоровья и бодрости старайтесь, чтобы во время работы лопатки были максимально опущены, а шея не напрягалась и была свободной.
При сидячей работе грудная клетка находится в одном положении, что нарушает дыхание: организм получает меньше кислорода, человек быстро устает. Офисные работники также часто жалуются на здоровье спины, поскольку в положении сидя поясница длительное время не двигается, отчего в этой области создается дополнительное напряжение.
Упражнение 1:
Упражнение 2:
Фитнес-совет. Чтобы сохранить здоровье при сидячей работе, следите за осанкой. Спину держите прямо, не наклоняйте голову и туловище вперед. Старайтесь, чтобы подбородок был параллелен полу, а мышцы живота были слегка напряжены.
Офисные фитнес-тренировки не помогут убрать вес, но позволяют держать мышцы живота в тонусе. Это важно также для здоровья кишечника, поскольку при сидячей работе часто ухудшается метаболизм.
Упражнение 1:
Упражнение 2:
При сидячей работе объем венозной крови в ногах увеличивается в десятки раз. Из-за этого страдает здоровье ног — сначала возникает отечность, а затем может развиться венозная недостаточность.
Упражнение 1:
Упражнение 2:
Фитнес-совет. Чтобы снизить отрицательный эффект от сидячей работы и сохранить здоровье, устраивайте себе перерывы каждые 30-40 минут: пройдитесь к кулеру, к окну, просто встаньте из-за стола и потянитесь.
Синдром мертвых ягодиц — частый диагноз офисных работников. Из-за длительного сидения ягодичная мышца перестает сокращаться и выполнять возложенные на нее функции. Последствия для здоровья могут быть разными, вплоть до нарушения походки и проблем с удержанием равновесия.
Упражнение 1:
Упражнение 2:
Представленный комплекс из 10 простых упражнений достаточен для того, чтобы поддерживать здоровье при сидячей работе. Результат будет заметней, если проводить такие фитнес-тренировки 3-4 раза в течение рабочего дня.
Фитнес-тренировку можно выполнять прямо на рабочем месте, за офисным столом. На каждое упражнение требуется не более одной минуты.