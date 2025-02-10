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Posted 10 февраля, 09:10

Published 10 февраля, 09:10

Modified 10 февраля, 11:10

Updated 10 февраля, 11:10

Как сохранить здоровье при сидячей работе: 10-минутный комплекс упражнений

Скрытый фитнес на рабочем месте — как за 10 минут укрепить здоровье

10 февраля 2025, 09:10
Фото: Изображение Midjourney. Как сохранить здоровье при сидячей работе: 10-минутный комплекс упражнений
Сидячая работа негативно сказывается на здоровье, но мы нашли решение. Изучив рекомендации фитнес-тренеров, мы собрали комплекс из 10 простых упражнений, которые помогут уменьшить вред и поддерживать мышцы в тонусе — всего за 10 минут в день прямо на рабочем месте.

Упражнение для здоровья шеи

Начинать фитнес-тренировку нужно с шейного отдела. Именно шея при сидячей работе испытывает наибольшее напряжение.

Упражнение 1:

  1. Сядьте ровно и на выдохе согните шею, прижимая к груди подбородок.
  2. На вдохе понемногу наклоняйте голову назад, стараясь запрокинуть ее как можно дальше.
  3. Затем медленно поверните голову в левую сторону и зафиксируйте ее на пару секунд в этом положении.
  4. Теперь проделайте то же самое, повернув голову вправо.
  5. Повторяем 7-10 раз.

Упражнение 2:

  1. Выпрямитесь на стуле ровно, руки сцепите сзади головы.
  2. Начните понемногу давить руками на затылок, а головой создавайте сопротивление на ладони. Делайте в течение 15-20 секунд.
  3. Положите руки на лоб и повторите упражнение: слегка надавливайте ладонями на лоб, создавая сопротивление.

Фитнес-совет. При сидячей работе усталость и эмоциональное напряжение скапливаются в первую очередь в области шеи. Для сохранения здоровья и бодрости старайтесь, чтобы во время работы лопатки были максимально опущены, а шея не напрягалась и была свободной.

Упражнение для шеи при сидячей работе
Упражнение для шеи при сидячей работе. Фото: freepik.com

Упражнение для здоровья поясничного и грудного отдела

При сидячей работе грудная клетка находится в одном положении, что нарушает дыхание: организм получает меньше кислорода, человек быстро устает. Офисные работники также часто жалуются на здоровье спины, поскольку в положении сидя поясница длительное время не двигается, отчего в этой области создается дополнительное напряжение.

Упражнение 1:

  1. Сядьте на стул с невысокой спинкой. Руки сцепите в замок на затылке.
  2. Сделайте вдох, прогнувшись назад всем туловищем, так, чтобы спинка стула уперлась в спину.
  3. Постепенно выдыхая аккуратно нагнитесь вперед, чтобы спина округлилась.
  4. Повторите 4-5 раз.

Упражнение 2:

  1. Выпрямитесь на стуле, ступни расставьте немного врозь.
  2. Обе руки поднимите вверх, левой рукой возьмитесь за правое запястье.
  3. Сделайте небольшой наклон влево, максимально натянув правую руку так, чтобы ощущалось напряжение всех мышц с правой стороны. Зафиксируйтесь в таком положении на 4-5 секунд.
  4. Поменяйте положение рук и сторону наклона. Повторите упражнение.
  5. Выполните по 5-7 подходов в каждую сторону.

Фитнес-совет. Чтобы сохранить здоровье при сидячей работе, следите за осанкой. Спину держите прямо, не наклоняйте голову и туловище вперед. Старайтесь, чтобы подбородок был параллелен полу, а мышцы живота были слегка напряжены.

Упражнение для поясничного и грудного отдела при сидячей работе
Упражнение для поясничного и грудного отдела при сидячей работе. Фото: freepik.com

Упражнение для здоровья живота и таза

Офисные фитнес-тренировки не помогут убрать вес, но позволяют держать мышцы живота в тонусе. Это важно также для здоровья кишечника, поскольку при сидячей работе часто ухудшается метаболизм.

Упражнение 1:

  1. Сидя на стуле, слегка приподнимите ноги над полом и удерживайте их в таком положении 10-12 секунд. Сделайте 5-7 подходов.
  2. Затем выпрямите ноги под столом и приподнимайте их, не сгибая коленей — вверх и вниз 10-12 раз.

Упражнение 2:

  1. Выпрямитесь и максимально втяните живот. Удерживайтесь в таком положении 5-7 секунд.
  2. Выдохните и вернитесь в исходную позицию.
  3. Делайте упражнение не менее 10 раз.
Упражнение для живота и таза при сидячей работе
Упражнение для живота и таза при сидячей работе. Фото: freepik.com

Упражнение для здоровья ног

При сидячей работе объем венозной крови в ногах увеличивается в десятки раз. Из-за этого страдает здоровье ног — сначала возникает отечность, а затем может развиться венозная недостаточность.

Упражнение 1:

  1. Сидя прямо на стуле, соедините стопы.
  2. Поочередно поднимайте каждый носок от пола к себе. Но пятки не отрывайте от пола — вы должны почувствовать напряжение икр.
  3. Повторите по 10 подходов для каждой ноги.
  4. Теперь станьте на носки, а пятки оторвите как можно выше от пола. Перебирайте носками, как будто имитируя шаги. Выполняйте в течение 30 секунд.

Упражнение 2:

  1. Одну ногу поставьте на пятку, максимально вытянув носок на себя. Другую ногу, напротив, поставьте на носок.
  2. Одновременно оторвите обе ноги от пола и опустите ноги в зеркальном положении — та нога, что опиралась на пятку, теперь встает на носок, а вторая — наоборот.
  3. Повторите подход несколько раз.

Фитнес-совет. Чтобы снизить отрицательный эффект от сидячей работы и сохранить здоровье, устраивайте себе перерывы каждые 30-40 минут: пройдитесь к кулеру, к окну, просто встаньте из-за стола и потянитесь.

Упражнение для ног при сидячей работе
Упражнение для ног при сидячей работе. Фото: freepik.com

Упражнение для здоровья ягодиц

Синдром мертвых ягодиц — частый диагноз офисных работников. Из-за длительного сидения ягодичная мышца перестает сокращаться и выполнять возложенные на нее функции. Последствия для здоровья могут быть разными, вплоть до нарушения походки и проблем с удержанием равновесия.

Упражнение 1:

  1. Сидя на стуле, напрягите ягодичные мышцы и удерживайте их в таком положении 5-7 секунд.
  2. Расслабьте мышцы и через две секунды повторите упражнение.
  3. Подходы выполняйте не менее 10 раз.

Упражнение 2:

  1. В положении сидя руки положите на стол, согнув их в локтях. Стопы поставьте на ширине плеч, плотно прижав их к полу.
  2. Обопритесь на локти, слегка приподнимитесь над стулом, сжимая ягодицы.
  3. Зафиксируйтесь в верхней точке на пару секунд, медленно опуститесь, слегка касаясь стула и снова оторвите ягодицы.
  4. Подходы повторяйте 10-15 раз.
Упражнение для ягодиц при сидячей работе
Упражнение для ягодиц при сидячей работе. Фото: freepik.com

Представленный комплекс из 10 простых упражнений достаточен для того, чтобы поддерживать здоровье при сидячей работе. Результат будет заметней, если проводить такие фитнес-тренировки 3-4 раза в течение рабочего дня.

Фитнес-тренировку можно выполнять прямо на рабочем месте, за офисным столом. На каждое упражнение требуется не более одной минуты.

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