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Posted 10 февраля, 04:33

Published 10 февраля, 04:33

Modified 10 февраля, 04:35

Updated 10 февраля, 04:35

Как минимум один ребенок пострадал в ДТП с маршрутным автобусом в Приморье

Среди пострадавших в ДТП в Чугуевском округе Приморского края есть ребёнок трёх лет

10 февраля 2025, 04:33
Фото: @prim_police.

Как минимум один ребенок пострадал в ДТП с маршрутным автобусом в Приморье

Сюжет
ДТП
Водитель маршрутного автобуса, попавшего в ДТП в Чугуевском округе, находится в тяжёлом состоянии, он отправлен в больницу в Арсеньев. Также среди пострадавших есть малыш — ребенок 2022 года рождения.

Об этом в своём официальном telegram-канале сообщила администрация Чугуевского округа.

— По предварительным данным, у лесовоза во время поворота занесло полуприцеп, в результате чего лесовоз столкнулся с пассажирским автобусом, следующим по маршруту «Чугуевка-Заветное». Это произошло на 6-м километре автодороги Уборка-Самарка-Ариадное.

В Чугуевскую районную больницу доставлено 15 пострадавших. Всем оказана помощь: четверо госпитализированы в ЦРБ, 10 человек (в том числе ребенок трёх лет) — на амбулаторном лечении, водитель автобуса в крайне тяжелом состоянии направлен в больницу Арсеньева.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что ДТП взяла на контроль прокуратура района.

Прокуратура взяла на контроль ДТП с участием автобуса в Приморском крае
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#Новости#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия
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