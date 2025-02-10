Среди пострадавших в ДТП в Чугуевском округе Приморского края есть ребёнок трёх лет

Posted 10 февраля, 04:33
Published 10 февраля, 04:33
Modified 10 февраля, 04:35
Updated 10 февраля, 04:35
Об этом в своём официальном telegram-канале сообщила администрация Чугуевского округа.
— По предварительным данным, у лесовоза во время поворота занесло полуприцеп, в результате чего лесовоз столкнулся с пассажирским автобусом, следующим по маршруту «Чугуевка-Заветное». Это произошло на 6-м километре автодороги Уборка-Самарка-Ариадное.
В Чугуевскую районную больницу доставлено 15 пострадавших. Всем оказана помощь: четверо госпитализированы в ЦРБ, 10 человек (в том числе ребенок трёх лет) — на амбулаторном лечении, водитель автобуса в крайне тяжелом состоянии направлен в больницу Арсеньева.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что ДТП взяла на контроль прокуратура района.