Среди пострадавших в ДТП в Чугуевском округе Приморского края есть ребёнок трёх лет

В Чугуевскую районную больницу доставлено 15 пострадавших. Всем оказана помощь: четверо госпитализированы в ЦРБ, 10 человек (в том числе ребенок трёх лет) — на амбулаторном лечении, водитель автобуса в крайне тяжелом состоянии направлен в больницу Арсеньева.