Светофор в центре — всё: что творится на главной улице Владивостока — видео

Posted 9 февраля, 23:19
Published 9 февраля, 23:19
Modified 9 февраля, 23:21
Updated 9 февраля, 23:21
В центре дальневосточной столицы около остановки «Изумруд» не работает светофор. Судя по ситуации, обстановка на дорогах будет не из легких в первый рабочий день у жителей города. Для пешеходов тоже обстановка выглядит не радужно. Но пока столпотворений не наблюдается.
В прошлый раз отключение светофора спровоцировала серьезный затор и полную неразбериху. Водители сигналили, а пешеходы, рискуя, переходили дорогу на злополучном участке. Однако серьезных ДТП и инцидентов, к счастью, не произошло.
Ранее «Восток-Медиа» делилось обстановкой с места событий.