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Posted 9 февраля, 23:19

Published 9 февраля, 23:19

Modified 9 февраля, 23:21

Updated 9 февраля, 23:21

Отключился светофор на центральной улице Владивостока

Светофор в центре — всё: что творится на главной улице Владивостока — видео

9 февраля 2025, 23:19
Фото: vostokmedia.com.

Отключился светофор на центральной улице Владивостока

Сюжет
ДТП
Началась рабочая неделя не с самых удачных обстоятельств во Владивостоке. Целостность движения в сердце города нарушена, остается надеяться, что это не осложнит трафик на одной из самых загруженных дорог.

В центре дальневосточной столицы около остановки «Изумруд» не работает светофор. Судя по ситуации, обстановка на дорогах будет не из легких в первый рабочий день у жителей города. Для пешеходов тоже обстановка выглядит не радужно. Но пока столпотворений не наблюдается.

Видео: vostokmedia.com.

В прошлый раз отключение светофора спровоцировала серьезный затор и полную неразбериху. Водители сигналили, а пешеходы, рискуя, переходили дорогу на злополучном участке. Однако серьезных ДТП и инцидентов, к счастью, не произошло.

Ранее «Восток-Медиа» делилось обстановкой с места событий.

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