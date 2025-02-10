Светофор в центре — всё: что творится на главной улице Владивостока — видео

В центре дальневосточной столицы около остановки «Изумруд» не работает светофор. Судя по ситуации, обстановка на дорогах будет не из легких в первый рабочий день у жителей города. Для пешеходов тоже обстановка выглядит не радужно. Но пока столпотворений не наблюдается.