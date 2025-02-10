Трагедия многодетной семьи: мать и пятеро детей в одночасье лишились крова в Приморье

Posted 10 февраля, 07:36
Published 10 февраля, 07:36
Modified 10 февраля, 07:38
Updated 10 февраля, 07:38
В Хороле сгорел двухэтажный дом, в котором проживала большая семья — мама и пятеро детей. Прокуратура оперативно провела проверку на месте происшествия. В ходе разговора выяснилось, что у семьи нет альтернативного варианта для проживания.
На экстренном совещании с главой округа было решено предоставить женщине двухкомнатную квартиру в доме, около детского сада и школы, куда ходили дети.
«В ближайшее время ведомство окажет семье помощь в сборе и направлении пакета документов для получения выплаты в рамках региональной программы оказания поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как две многоэтажки вспыхнули в Приморском крае.