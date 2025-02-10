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Posted 10 февраля, 07:36

Published 10 февраля, 07:36

Modified 10 февраля, 07:38

Updated 10 февраля, 07:38

Многодетная семья потеряла дом в роковой вечер в Приморском крае

Трагедия многодетной семьи: мать и пятеро детей в одночасье лишились крова в Приморье

10 февраля 2025, 07:36
Фото: prosecutor_pk.

Многодетная семья потеряла дом в роковой вечер в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Февральский вечер обернулся кошмаром для жителей Хороля. Однако прокуратура и власти оперативно спасли женщину, которая оказалась в сложной жизненной ситуации. Ее дети не останутся на улице.

В Хороле сгорел двухэтажный дом, в котором проживала большая семья — мама и пятеро детей. Прокуратура оперативно провела проверку на месте происшествия. В ходе разговора выяснилось, что у семьи нет альтернативного варианта для проживания.

На экстренном совещании с главой округа было решено предоставить женщине двухкомнатную квартиру в доме, около детского сада и школы, куда ходили дети.

«В ближайшее время ведомство окажет семье помощь в сборе и направлении пакета документов для получения выплаты в рамках региональной программы оказания поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как две многоэтажки вспыхнули в Приморском крае.

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