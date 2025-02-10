Трос оборвался: пассажирский автобус слетел с дороги в Приморском крае — видео

Posted 10 февраля, 01:35
Published 10 февраля, 01:35
Modified 10 февраля, 01:37
Updated 10 февраля, 01:37
Междугородний автобус слетел в кювет, сообщают в новых медиа. По данные очевидцев, в машине не было пассажиров, только водитель, который отделался легким испугом.
«Водитель ехал один, без пассажиров, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет. В результате происшествия никто не пострадал», — отметили в социальных сетях.
К слову, засел автобус серьезно. С первого раза вытащить его не удалось, — трос порвался. Дальнейшая судьба неизвестно. Но, вероятнее всего, ситуация завершилась благополучно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как рулевой пассажирского автобуса съехал с дороги и ушел по своим делам в Дальнегорске.