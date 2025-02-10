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Posted 10 февраля, 01:35

Published 10 февраля, 01:35

Modified 10 февраля, 01:37

Updated 10 февраля, 01:37

Маршрутный автобус свалился в кювет в Приморье

Трос оборвался: пассажирский автобус слетел с дороги в Приморском крае — видео

10 февраля 2025, 01:35
Фото: svodka25.

Маршрутный автобус свалился в кювет в Приморье

Сюжет
Дальнегорск
Крупногабаритный транспорт угодил в канаву в Приморском крае. Вытащить махину оказалось непросто. Кадрами с места инцидента поделились очевидцы.

Междугородний автобус слетел в кювет, сообщают в новых медиа. По данные очевидцев, в машине не было пассажиров, только водитель, который отделался легким испугом.

«Водитель ехал один, без пассажиров, не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет. В результате происшествия никто не пострадал», — отметили в социальных сетях.

К слову, засел автобус серьезно. С первого раза вытащить его не удалось, — трос порвался. Дальнейшая судьба неизвестно. Но, вероятнее всего, ситуация завершилась благополучно.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как рулевой пассажирского автобуса съехал с дороги и ушел по своим делам в Дальнегорске.

В Дальнегорске автобус ушел в канаву, а водитель — домой
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