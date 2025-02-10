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Posted 10 февраля, 09:33

Published 10 февраля, 09:33

Modified 10 февраля, 09:35

Updated 10 февраля, 09:35

В Приморье вскрыли постановку фейков про нападение тигров

В Приморье вскрыли постановку фейков про нападение тигров

10 февраля 2025, 09:33
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Амурские тигры
Жителей Приморья постоянно пугают сообщениями о тиграх, которые нападают на домашних животных в поселках. На самом деле, некоторые видеоролики с «нападениями» вызывают подозрения. Чему лучше не верить в сети?

В последнее время в Хасанском районе Приморского края участились сообщения о нападениях тигров на домашних собак. Жители поселка Приморский, в частности, зафиксировали несколько случаев, когда хищник утаскивал псов прямо из дворов. При этом к некоторым видеосвидетельствам возникают вопросы.

В регионе действительно зарегистрировано несколько случаев нападений амурских тигров на домашних животных. Однако, в 2024 году количество таких инцидентов не выходило за рамки показателей прошлых лет. В начале 2025 года конфликтного тигра отловили в селе Филипповка после серии нападений, но эта история сопровождается массой вопросов.

Например, некоторые видеозаписи, которые распространяют местные жители, вызывают сомнения. На кадрах нет доказательств нападения: не видно ни собаки, ни следов присутствия тигра — только земля и предполагаемые следы крови. Отсутствие следов хищника на земле и на снегу также затрудняет подтверждение фактов нападений.

Ситуация вокруг сообщений о нападениях тигров сложная. С одной стороны, реальные случаи агрессии со стороны амурских тигров подтверждают необходимость быть осторожнее и принимать дополнительные меры безопасности для защиты домашних животных. С другой стороны, в сети появляются сомнительные видеозаписи, которые могут быть результатом эмоционального накала или даже намеренной дезинформации — из-за сообщений о тиграх нервничают сотни человек.

Интересно, что на нескольких видео о якобы случившихся нападениях тигров рассказывает один и тот же женский голос. В некоторых распространяемых роликах пользователи сети отмечают подозрительно похожую обстановку, что тоже может указывать на постановочный характер съемки.

В сложившейся ситуации важно не паниковать, не доверять публикациям в социальных сетях и всегда проверять информацию. Чтобы обезопасить себя и своих питомцев, специалисты советуют жителям Приморья не оставлять собак на привязи, а всегда забирать их в дом на ночь или перед тем, как уйти из дома.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что хищника уже не в первый раз за зиму заметили в Дальнереченске.

Спокойно, здесь ходят тигры: хищник вновь навестил Дальнереченск
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