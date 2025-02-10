В России могут признать нежелательной идеологию бодипозитива

Сегодня эта идея включает в себя широкие социальные, культурные и даже политические аспекты. Например, этим летом в США на конкурсе «Мисс Алабама» победила модель Сара Милликен, вес которой превышает 100 килограммов. Именно ее лишний вес и сыграл решающую роль в для победы в конкурсе на пике идей толерантности. Новый президент США Дональд Трамп уже принялся исправлять эту ситуацию. При этом жители западных стран все чаще используют медицинские препараты для возврата к нормальному весу.