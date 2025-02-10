В России могут признать нежелательной идеологию бодипозитива

Posted 10 февраля, 10:35
Published 10 февраля, 10:35
Modified 10 февраля, 10:35
Updated 10 февраля, 10:35
В тексте документа отмечается, что сторонники бодипозитива выступают за отказ от общепринятых правил красоты. Сама идеология, по мнению депутата, является призывом вести нездоровый образ жизни, неправильно питаться и отказаться от физических нагрузок. Он отметил, что некоторые россияне, подражая западному образу жизни, получают ожирение и хронические заболевания. В связи с этим Милонов выступил против этой социальной концепции. Об этом пишет 56orb.ru.
Он заявил, что беспрепятственное распространение этой идеологии несет большую угрозу здоровью всей нации. По его мнению, власти должны встать на защиту граждан, объявив эту идеологию вне закона.
Ряд журналистов считает, что за пропагандой бодипозитива могут стоять чьи-то интересы. Образы бодипозитива используют в рекламных кампаниях, с их помощью продвигают продажи. То есть стремление к бодипозитиву может быть всего лишь очередной маркетинговой стратегией, не имеющей ничего общего со стремлением к принятию себя.
Сегодня эта идея включает в себя широкие социальные, культурные и даже политические аспекты. Например, этим летом в США на конкурсе «Мисс Алабама» победила модель Сара Милликен, вес которой превышает 100 килограммов. Именно ее лишний вес и сыграл решающую роль в для победы в конкурсе на пике идей толерантности. Новый президент США Дональд Трамп уже принялся исправлять эту ситуацию. При этом жители западных стран все чаще используют медицинские препараты для возврата к нормальному весу.
Выпуск препарата от ожирения на основе семаглутида наладили и в России. Производитель препарата «Велгия» — фармкомпания «Промомед» — начала поставлять его в российские аптеки в рамках стратегии импортозамещения. Препарат предназначен для пациентов с метаболическими нарушениями (ожирение, избыточный вес, диабет второго типа).
Перед приемом «Велгии», как и любого другого лекарства, необходима консультация с врачом.
Медики во многих странах уже неоднократно выступали с критическими замечаниями в адрес бодипозитива. Они утверждают, что принятие любых форм своего тела может привести к игнорированию серьезных проблем со здоровьем.