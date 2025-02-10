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Posted 10 февраля, 01:14

Published 10 февраля, 01:14

Modified 10 февраля, 01:16

Updated 10 февраля, 01:16

Дикого лесного кота, переходящего автотрассу, зафиксировали камеры в Приморье

Вальяжно и неспешно: как перейти дорогу так, чтобы все умилились, знают в Приморье

10 февраля 2025, 01:14
Фото: 1MI.

Дикого лесного кота, переходящего автотрассу, зафиксировали камеры в Приморье

Сюжет
Нацпарк "Земля леопарда"
Дикий лесной кот, неспешно и с элегантной грацией пересекающий автотрассу, попал в прицел видеокамеры в национальном парке «Земля леопарда». Мораль ролика проста: уступи дорогу котикам! Всегда!

Видео, на котором пешеКот переходит трассу почти у границы нацпарка «Земля леопарда», снял госинспектор заповедника Егор Сафьяников.

Котик — ну и что, что лесной и дикий и гладить его не рекомендуется ни в коем случае, все равно же котик — никуда не торопился, шёл изящно и грациозно. Неторопливо перебирая лапками, пересёк трассу и пошёл дальше по своим важным кошачьим делам.

Видео: @amurleo_land.
— Дикие животные не имеют понимания «дорога» и «машина», поэтому вся ответственность на трассе ложится на нас — людей, — отметили в пресс-службе нацпарка. — Соблюдайте скоростной режим и будьте бдительны на дорогах. Пропускайте братьев наших меньших.

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#Новости#Видео#Приморский край#Нацпарк "Земля леопарда"#Живая природа#Приморье
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