Вальяжно и неспешно: как перейти дорогу так, чтобы все умилились, знают в Приморье

Котик — ну и что, что лесной и дикий и гладить его не рекомендуется ни в коем случае, все равно же котик — никуда не торопился, шёл изящно и грациозно. Неторопливо перебирая лапками, пересёк трассу и пошёл дальше по своим важным кошачьим делам.