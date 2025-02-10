Вальяжно и неспешно: как перейти дорогу так, чтобы все умилились, знают в Приморье

Posted 10 февраля, 01:14
Published 10 февраля, 01:14
Modified 10 февраля, 01:16
Updated 10 февраля, 01:16
Видео, на котором пешеКот переходит трассу почти у границы нацпарка «Земля леопарда», снял госинспектор заповедника Егор Сафьяников.
Котик — ну и что, что лесной и дикий и гладить его не рекомендуется ни в коем случае, все равно же котик — никуда не торопился, шёл изящно и грациозно. Неторопливо перебирая лапками, пересёк трассу и пошёл дальше по своим важным кошачьим делам.
— Дикие животные не имеют понимания «дорога» и «машина», поэтому вся ответственность на трассе ложится на нас — людей, — отметили в пресс-службе нацпарка. — Соблюдайте скоростной режим и будьте бдительны на дорогах. Пропускайте братьев наших меньших.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как сплотила приморцев история одного дикого сироты.