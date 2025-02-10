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Posted 10 февраля, 05:20

Published 10 февраля, 05:20

Modified 10 февраля, 05:22

Updated 10 февраля, 05:22

СКР Приморского края возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом

Виновные понесут ответственность: по факту ДТП в Чугуевском округе возбуждено дело

10 февраля 2025, 05:20
Фото: 1MI.

СКР Приморского края возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом

Сюжет
ДТП
Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудил СК РФ по Приморскому краю. Речь идёт о дорожно-транспортном происшествии в Чугуевском округе, где столкнулись лесовоз и автобус.
— 10 февраля 2025 года на участке автодороги Уборка-Самарка-Ариадное произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, водитель которого оказывал услугу по перевозке пассажиров по маршруту «Чугуевка-Заветное». По предварительной информации, в салоне транспортного средства находилось 20 пассажиров, 15 человек получили телесные повреждения, 4 из которых госпитализированы в медицинское учреждение, — отметили в пресс-службе ведомства.

Также в ведомстве добавили, что по данному факту следственными органами СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.

Начато расследование, в результате которого действиям компании-перевозчика будет дана правовая оценка.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что прокуратура Приморского края опубликовала кадры последствий этого печального ДТП.

Впечатлительным не смотреть: опубликованы кадры последствий ДТП в Чугуевском округе
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#Новости#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия
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