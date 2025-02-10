Виновные понесут ответственность: по факту ДТП в Чугуевском округе возбуждено дело

СКР Приморского края возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом

Сюжет ДТП

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудил СК РФ по Приморскому краю. Речь идёт о дорожно-транспортном происшествии в Чугуевском округе, где столкнулись лесовоз и автобус.

— 10 февраля 2025 года на участке автодороги Уборка-Самарка-Ариадное произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, водитель которого оказывал услугу по перевозке пассажиров по маршруту «Чугуевка-Заветное». По предварительной информации, в салоне транспортного средства находилось 20 пассажиров, 15 человек получили телесные повреждения, 4 из которых госпитализированы в медицинское учреждение, — отметили в пресс-службе ведомства. Также в ведомстве добавили, что по данному факту следственными органами СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Начато расследование, в результате которого действиям компании-перевозчика будет дана правовая оценка. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что прокуратура Приморского края опубликовала кадры последствий этого печального ДТП. Впечатлительным не смотреть: опубликованы кадры последствий ДТП в Чугуевском округе Узнать подробнее