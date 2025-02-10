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Posted 10 февраля, 17:34

Published 10 февраля, 17:34

Modified 10 февраля, 17:35

Updated 10 февраля, 17:35

Владимир Ефимов: В 2024 году застройщики возвели пять ФОКов в столице

Владимир Ефимов: В 2024 году застройщики возвели пять ФОКов в столице

10 февраля 2025, 17:34
В 2024 году в нескольких районах столицы было завершено строительство пяти спортивно-оздоровительных комплексов. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

По словам Ефимова, новые спортивные объекты открылись в пяти московских районах: Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине и Южном Бутове. Общая площадь этих комплексов превышает 46 тысяч квадратных метров. Один из крупнейших объектов располагается в Западном Дегунине. Он включает два плавательных бассейна для взрослых и два для детей, а его площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров, пишет mos.ru.

Девелоперы активно работают над улучшением спортивной инфраструктуры в разных частях Москвы. Постройка новых физкультурно-оздоровительных комплексов помогает разнообразить досуг горожан и способствует привлечению все большего числа людей к активному образу жизни.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в конце минувшего года было завершено строительство центра физической культуры и здоровья в Южном Бутове. Его площадь превышает пять тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание расположено на земельном участке размером 5,1 тысячи квадратных метров. Внутри центра обустроены 25-метровый бассейн для взрослых, а также восьмиметровый бассейн для детей. Кроме того, здесь расположены тренажерный зал, помещение для кроссфита и два класса для групповых тренировок.

По указанию мэра Москвы Сергея Собянина, качество строящихся в столице спортивных объектов находится под особым контролем.

Как сообщили в Комитете государственного строительного надзора города Москвы, благодаря строительству новых спортивных объектов в жилых районах доступность спорта увеличивается с каждым годом. Инвесторы активно развивают спортивную инфраструктуру в рамках проектов по созданию жилых комплексов и бизнес-центров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в Москве было возведено 327 спортивных сооружений, из которых 168 построены с привлечением средств инвесторов.

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