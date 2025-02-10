Владимир Ефимов: В 2024 году застройщики возвели пять ФОКов в столице

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в конце минувшего года было завершено строительство центра физической культуры и здоровья в Южном Бутове. Его площадь превышает пять тысяч квадратных метров. Трехэтажное здание расположено на земельном участке размером 5,1 тысячи квадратных метров. Внутри центра обустроены 25-метровый бассейн для взрослых, а также восьмиметровый бассейн для детей. Кроме того, здесь расположены тренажерный зал, помещение для кроссфита и два класса для групповых тренировок.