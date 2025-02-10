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Posted 10 февраля, 04:52

Published 10 февраля, 04:52

Modified 10 февраля, 04:54

Updated 10 февраля, 04:54

Прокуратура Приморского края опубликовала кадры последствий ДТП с автобусом

Впечатлительным не смотреть: опубликованы кадры последствий ДТП в Чугуевском округе

10 февраля 2025, 04:52
Фото: @prosecutor_pk.

Прокуратура Приморского края опубликовала кадры последствий ДТП с автобусом

Сюжет
ДТП
Кадры последствий дорожно-транспортного происшествия в Чугуевском округе, где столкнулись маршрутный автобус и лесовоз, опубликовала прокуратура Приморского края. Они говорят сами за себя.

Напомним, авария с печальными последствиями случилась сегодня в 9 часов на трассе Уборка — Ариадное.

По предварительным данным, озвученным администрацией Чугуевского муниципального округа, у тяжелого лесовоза на повороте занесло прицеп, в котором также был груз. В итоге лесовоз столкнулся с автобусом, перевозившим пассажиров по внутреннему маршруту. В связи с ранним утром автобус был полон.

Среди пострадавших, которых всего 15, есть и трёхлетний малыш. Он на амбулаторном лечении, как и еще 9 человек. Четверо госпитализированы в больницу Чугуевки, водитель автобуса, который получил основной удар, находится в крайне тяжёлом состоянии и отправлен в медучреждение в Арсеньев.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие шокирующие кадры ДТП опубликовали очевидцы.

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#Новости#Общество#Видео#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия
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