Впечатлительным не смотреть: опубликованы кадры последствий ДТП в Чугуевском округе

Posted 10 февраля, 04:52
Published 10 февраля, 04:52
Modified 10 февраля, 04:54
Updated 10 февраля, 04:54
Напомним, авария с печальными последствиями случилась сегодня в 9 часов на трассе Уборка — Ариадное.
По предварительным данным, озвученным администрацией Чугуевского муниципального округа, у тяжелого лесовоза на повороте занесло прицеп, в котором также был груз. В итоге лесовоз столкнулся с автобусом, перевозившим пассажиров по внутреннему маршруту. В связи с ранним утром автобус был полон.
Среди пострадавших, которых всего 15, есть и трёхлетний малыш. Он на амбулаторном лечении, как и еще 9 человек. Четверо госпитализированы в больницу Чугуевки, водитель автобуса, который получил основной удар, находится в крайне тяжёлом состоянии и отправлен в медучреждение в Арсеньев.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие шокирующие кадры ДТП опубликовали очевидцы.