Впечатлительным не смотреть: опубликованы кадры последствий ДТП в Чугуевском округе

Среди пострадавших, которых всего 15, есть и трёхлетний малыш. Он на амбулаторном лечении, как и еще 9 человек. Четверо госпитализированы в больницу Чугуевки, водитель автобуса, который получил основной удар, находится в крайне тяжёлом состоянии и отправлен в медучреждение в Арсеньев.