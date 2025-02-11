Адвокат Багатурия сообщил, что чиновники, угрожавшие чемпионке России, даже не сядут

Месяц назад Наталья Малышева, чемпионка по вольной борьбе, рассказала, что за победу на чемпионате мира Коновалов и Кочан обещали ей миллион рублей, который она планировала потратить на первый взнос по ипотеке. Однако, несмотря на победу, денег она так и не получила, и опубликовала видео со своей историей в Сети. Недавно спортсменка рассказала, что 9 февраля она получила звонок от Кочана, который угрожал ей «последствиями», если она не удалит видеоролик.