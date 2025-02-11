Адвокат Багатурия сообщил, что чиновники, угрожавшие чемпионке России, даже не сядут

Posted 11 февраля, 11:15
Published 11 февраля, 11:15
Modified 11 февраля, 11:17
Updated 11 февраля, 11:17
Агентство «Ридус» попросило бывшего следователя прокуратуры, адвоката Вадима Багатурия прокомментировать ситуацию в Республике Хакасия, где чиновники якобы угрожали чемпионке России по вольной борьбе Наталье Малышевой.
Собеседник издания заявил, что, если угрозы спортсменке со стороны министра спорта республики подтвердятся, то реального срока он не получит из-за применяемого в таких случаях состава преступления. Он пояснил, что уголовное дело будет возбуждено о превышении полномочий. Если других обвинений не будет, то лишение свободы чиновнику не грозит, так как данное преступление не является в нашей стране тяжким.
Адвокат добавил, что, если будет доказан факт растраты призовых средств, которые предназначались для спортсменки, то к делу добавится ещё один состав. В таком случае министру спорта республики грозит до 10 лет лишения свободы.
Месяц назад Наталья Малышева, чемпионка по вольной борьбе, рассказала, что за победу на чемпионате мира Коновалов и Кочан обещали ей миллион рублей, который она планировала потратить на первый взнос по ипотеке. Однако, несмотря на победу, денег она так и не получила, и опубликовала видео со своей историей в Сети. Недавно спортсменка рассказала, что 9 февраля она получила звонок от Кочана, который угрожал ей «последствиями», если она не удалит видеоролик.