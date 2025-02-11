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Posted 11 февраля, 03:19

Published 11 февраля, 03:19

Modified 11 февраля, 03:21

Updated 11 февраля, 03:21

Жуткие морозы наведались в Приморский край

«Арктический кошмар»: суровые сорокоградусные морозы обрушились на Приморье — фото

11 февраля 2025, 03:19
Фото: vostokmedia.com.

Жуткие морозы наведались в Приморский край

Сюжет
Зима
Население постепенно готовится к февральской оттепели, но не тут то было. Приморье опять оказалось во власти трескучих морозов.

В Чугуевском районе ночь выдалась ужасно холодной. Нежданно-негаданно сельчане из Березовки ощутили почти сорокоградусные морозы — столбики термометров опустились до -35. Судя по всему, морозы не планируют сдавать позиции. Зима продолжает властвовать в регионе, несмотря на дневную оттепель, которая нередко наведывается в Приморье.

Фото: Погода 25 регион

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что наступившая неделя выдастся неспокойной в Приморском крае. Некоторые районы ощутят +4 градуса по Цельсию, а кое-где вновь ударят суровые похолодания.

Февральская жара +4°С: продолжительный снегопад и морозы до -30°С ударят по Приморью
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