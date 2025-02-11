«Арктический кошмар»: суровые сорокоградусные морозы обрушились на Приморье — фото

Posted 11 февраля, 03:19
Published 11 февраля, 03:19
Modified 11 февраля, 03:21
Updated 11 февраля, 03:21
В Чугуевском районе ночь выдалась ужасно холодной. Нежданно-негаданно сельчане из Березовки ощутили почти сорокоградусные морозы — столбики термометров опустились до -35. Судя по всему, морозы не планируют сдавать позиции. Зима продолжает властвовать в регионе, несмотря на дневную оттепель, которая нередко наведывается в Приморье.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что наступившая неделя выдастся неспокойной в Приморском крае. Некоторые районы ощутят +4 градуса по Цельсию, а кое-где вновь ударят суровые похолодания.