«Арктический кошмар»: суровые сорокоградусные морозы обрушились на Приморье — фото

В Чугуевском районе ночь выдалась ужасно холодной. Нежданно-негаданно сельчане из Березовки ощутили почти сорокоградусные морозы — столбики термометров опустились до -35. Судя по всему, морозы не планируют сдавать позиции. Зима продолжает властвовать в регионе, несмотря на дневную оттепель, которая нередко наведывается в Приморье.