БАС: Отсутствие качественной нормативно-правовой базы тормозит развитие отрасли

Posted 11 февраля, 10:04
Published 11 февраля, 10:04
Modified 11 февраля, 10:04
Updated 11 февраля, 10:04
К 2030 году Российская Федерация должна занять одну из лидирующих позиций на мировом рынке беспилотных авиационных систем. Президент Владимир Путин озвучил эту задачу перед правительством и руководителями крупных компаний отрасли на прошедшем мероприятии в Тольятти, пишет newizv.ru.
Генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих отметил, что меры по поддержке сектора беспилотной авиации предусмотрены в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», реализация которого стартовала в 2024 году. Основное внимание при реализации данного проекта уделяется развитию технологий и производственной базы.
Дитрих добавил, что с 2023 года ГТЛК активно занимается лизингом беспилотных авиационных систем через коммерческие контракты, а с 2024 года компания стала основным заказчиком БАС. За этот период было инвестировано свыше 10 миллиардов рублей для заказа более 3 тысяч дронов у 23 различных производителей.
По его словам, из общего числа заказанных дронов большая часть относится к государственному гражданскому заказу, в рамках которого беспилотники поставляются федеральным и региональным властям, а также государственным структурам. Уже сейчас многие государственные заказчики готовят контракты в рамках гражданского госзаказа на 2025 год.
Алексей Варятченко, руководитель ООО «БАС», высказал свое мнение о недостаточно качественной нормативно-правовая базе, тормозящей развитие отрасли. Он акцентировал внимание на необходимости создания этой базы через внедрение экспериментальных правовых режимов и расширение связанных с ними механизмов и возможностей.
По его словам, в тех регионах, где это оправдано с точки зрения безопасности и где существует соответствующая инфраструктура, следует разрешить использование дронов. Открытие воздушного пространства для гражданских беспилотников должно происходить при строгом соблюдении требований безопасности с использованием современных технологических решений. Варятченко также подчеркнул значимость активного внедрения отечественных разработок, которые уже прошли испытания на «Архипелаге-2024». В частности, он упомянул системы, способные обнаруживать и отслеживать беспилотники, а также идентифицировать их в режиме реального времени.
Результатом совещания в Тольятти стало поручение Владимира Путина правительству о разработке до 1 июня 2025 года проекта нормативно-правовой базы для использования гражданских БАС. Если государственные чиновники не затянут процесс подготовки необходимых документов, есть вероятность, что новая законодательная база может быть принята еще до конца года и в следующем году в России начнется эксплуатация первых гражданских беспилотников тяжелых классов.