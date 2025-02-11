БАС: Отсутствие качественной нормативно-правовой базы тормозит развитие отрасли

По его словам, в тех регионах, где это оправдано с точки зрения безопасности и где существует соответствующая инфраструктура, следует разрешить использование дронов. Открытие воздушного пространства для гражданских беспилотников должно происходить при строгом соблюдении требований безопасности с использованием современных технологических решений. Варятченко также подчеркнул значимость активного внедрения отечественных разработок, которые уже прошли испытания на «Архипелаге-2024». В частности, он упомянул системы, способные обнаруживать и отслеживать беспилотники, а также идентифицировать их в режиме реального времени.