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Posted 11 февраля, 02:05

Published 11 февраля, 02:05

Modified 11 февраля, 03:07

Updated 11 февраля, 03:07

В Приморском крае прошла церемония прощания с погибшим на СВО Сергеем Ефремовым

Герой России: Приморье прощается с Сергеем Ефремовым

11 февраля 2025, 02:05
Фото: @shestakovblog.

В Приморском крае прошла церемония прощания с погибшим на СВО Сергеем Ефремовым

Сюжет
СВО
Сегодня Приморье прощается со своими отважными сынами, с героями, погибшими в Курской области: командиром добровольческого батальона «Тигр» Сергеем Ефремовым, его соратниками Александром Иваровским и Сергеем Дмитриевым. Церемония прощания состоялась в здании правительства Приморского края.

Напомним, вице-губернатор Сергей Ефремов был бессменным командиром «Тигра» с момента его основания.

Он погиб во время выполнения боевого задания в Курской области, где наши земляки сражаются с нацистами. Машина, на которой передвигался Сергей Ефремов вместе с однополчанами, налетела на мину в первые дни февраля.

Трагическое известие шокировало Владивосток и Приморье. В столице ДФО волонтёры, неравнодушные граждане, бойцы «Тигра», представители общественных организаций, а также правительства Приморья и администрации Владивостока провели памятную церемонию у стелы «Владивосток — город воинской славы».

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил: батальон «Тигр» будет носить имя своего первого командира — Сергея Ефремова.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в Приморье встречали самолёт, на котором в столицу ДФО доставили тела наших земляков — героев.

Герои вернулись домой: прощание с Сергеем Ефремовым состоится во Владивостоке
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#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#СВО#Приморский край#Герои СВО
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