Герой России: Приморье прощается с Сергеем Ефремовым

Posted 11 февраля, 02:05
Published 11 февраля, 02:05
Modified 11 февраля, 03:07
Updated 11 февраля, 03:07
Напомним, вице-губернатор Сергей Ефремов был бессменным командиром «Тигра» с момента его основания.
Он погиб во время выполнения боевого задания в Курской области, где наши земляки сражаются с нацистами. Машина, на которой передвигался Сергей Ефремов вместе с однополчанами, налетела на мину в первые дни февраля.
Трагическое известие шокировало Владивосток и Приморье. В столице ДФО волонтёры, неравнодушные граждане, бойцы «Тигра», представители общественных организаций, а также правительства Приморья и администрации Владивостока провели памятную церемонию у стелы «Владивосток — город воинской славы».
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил: батальон «Тигр» будет носить имя своего первого командира — Сергея Ефремова.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в Приморье встречали самолёт, на котором в столицу ДФО доставили тела наших земляков — героев.