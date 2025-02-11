Более 15 млрд привлечет МСП Дальнего Востока под спецлимит «зонтичных» поручительств

Posted 11 февраля, 06:00
Published 11 февраля, 06:00
Modified 11 февраля, 07:22
Updated 11 февраля, 07:22
Банки-партнеры Корпорации смогут при помощи таких поручительств дополнительно предоставить в 2025 году кредиты МСП на сумму не менее 15,4 млрд рублей. Лимиты поручительств доведены до Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ, Дальневосточного банка, Солид Банка и МСП Банка.
«Как показала обратная связь от предпринимателей и регионов, два крупнейших региона ДФО активно выбирают лимиты, выделенные банками на весь федеральный округ. Для поддержки других регионов округа необходим дополнительный, целевой лимит „зонтичных“ поручительств. Он расширит доступ предпринимателей к заемному финансированию и позволит реализовать проекты по росту производства, увеличению объемов выпуска продукции и решению других бизнес-задач. Нам важно, чтобы у бизнеса всех регионов был равный доступ», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Так, МСП Банк открыл сельскохозяйственной компании «Спорос» из Хабаровского края кредитные линии на сумму 1,3 млрд рублей. Финансирование позволит предприятию расширить производственные мощности и увеличить объем выпуска продукции. Благодаря привлеченному в дочернем банке Корпорации МСП финансированию на сумму 500 млн рублей под «зонтичное» поручительство, малая технологичная компания из Владивостока, работающая под брендом «Швачер», расширяет производство программно-аппаратных комплексов (ПАК). Компания из Приморского края Tomoru получила в МСП Банке кредит в размере 40 млн рублей для модернизации флагманского продукта — платформы для создания «умных» голосовых роботов.
«Зонтичный» механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.