Более 15 млрд привлечет МСП Дальнего Востока под спецлимит «зонтичных» поручительств

Так, МСП Банк открыл сельскохозяйственной компании «Спорос» из Хабаровского края кредитные линии на сумму 1,3 млрд рублей. Финансирование позволит предприятию расширить производственные мощности и увеличить объем выпуска продукции. Благодаря привлеченному в дочернем банке Корпорации МСП финансированию на сумму 500 млн рублей под «зонтичное» поручительство, малая технологичная компания из Владивостока, работающая под брендом «Швачер», расширяет производство программно-аппаратных комплексов (ПАК). Компания из Приморского края Tomoru получила в МСП Банке кредит в размере 40 млн рублей для модернизации флагманского продукта — платформы для создания «умных» голосовых роботов.