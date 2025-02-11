Дюжину лет за решёткой: прокуратура требует дать серьёзный срок Анне Алеко

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, государственный обвинитель в ходе своего выступления отметила: по результатам рассмотрения уголовного дела по существу обвинение считает вину подсудимой доказанной, а потому просит назначить итоговое наказание в виде 12 лет лишения свободы, со штрафом в размере 40 миллионов рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций руководителя в учреждениях культуры на 10 лет.