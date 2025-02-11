Дюжину лет за решёткой: прокуратура требует дать серьёзный срок Анне Алеко

Posted 11 февраля, 07:36
Published 11 февраля, 07:36
Modified 11 февраля, 07:38
Updated 11 февраля, 07:38
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, государственный обвинитель в ходе своего выступления отметила: по результатам рассмотрения уголовного дела по существу обвинение считает вину подсудимой доказанной, а потому просит назначить итоговое наказание в виде 12 лет лишения свободы, со штрафом в размере 40 миллионов рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций руководителя в учреждениях культуры на 10 лет.
Также прокуратура считает необходимым конфисковать имущество подсудимой: автомобиль, земельный участок и жилой дом, дабы обратить в доход государства 5 093 600 рублей, полученных в результате совершения преступлений.
Впереди — продолжение прений, в частности, выступление защитника, по окончании которого судья примет окончательное решение.
Напомним, Анна Алеко обвиняется во взятках — по статье 290 УК РФ.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, кто еще из известных чиновников в Приморье находится под судом.