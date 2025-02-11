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Posted 11 февраля, 07:36

Published 11 февраля, 07:36

Modified 11 февраля, 07:38

Updated 11 февраля, 07:38

В Приморском крае начались прения по делу экс-директора филармонии Анны Алеко

Дюжину лет за решёткой: прокуратура требует дать серьёзный срок Анне Алеко

11 февраля 2025, 07:36
Фото: 1MI.

В Приморском крае начались прения по делу экс-директора филармонии Анны Алеко

Сюжет
Прокуратура
Во Владивостоке начались прения сторон в рамках уголовного дела в отношении бывшего директора Приморской краевой филармонии Анны Алеко. Прокурор попросил назначить наказание — 12 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, государственный обвинитель в ходе своего выступления отметила: по результатам рассмотрения уголовного дела по существу обвинение считает вину подсудимой доказанной, а потому просит назначить итоговое наказание в виде 12 лет лишения свободы, со штрафом в размере 40 миллионов рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций руководителя в учреждениях культуры на 10 лет.

Также прокуратура считает необходимым конфисковать имущество подсудимой: автомобиль, земельный участок и жилой дом, дабы обратить в доход государства 5 093 600 рублей, полученных в результате совершения преступлений.

Видео: @prosecutor_pk.

Впереди — продолжение прений, в частности, выступление защитника, по окончании которого судья примет окончательное решение.

Напомним, Анна Алеко обвиняется во взятках — по статье 290 УК РФ.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, кто еще из известных чиновников в Приморье находится под судом.

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#Новости#Видео#Владивосток#Прокуратура#Прокурор#Приморский край
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