Еще немного — и она королева: девчушка из Владивостока высоко взлетела

Posted 11 февраля, 06:12
Published 11 февраля, 06:12
Modified 11 февраля, 06:14
Updated 11 февраля, 06:14
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: детское первенство России — это крупнейший в стране турнир, проходил он в Сочи и собрал юных шахматистов — мальчишек и девчонок, юношей и девушек — до 19 лет. Всего — более тысячи шахматистов, отметим, сильнейших юных шахматистов со всей страны.
Наша Яна — она воспитанница муниципальной спортивной школы «Старт» и занимается под присмотром тренера Виктории Чхань — выступала в возрастной категории до 11 лет. Завоевать третье место в этой возрастной группе — огромное достижение.
— В традиционных классических шахматах существуют высшая и первая лиги, — рассказала Виктория Чхань. — Чтобы попасть в высшую лигу, спортсменам необходимо пройти сложный отбор в течение года. Это самый престижный и сильный детский турнир в России, и нам удалось заявить о себе на этом уровне. Владивосток — город талантов, и мы гордимся нашими учениками.
Молодец, Яна, так держать, вперед, к шахматной короне!
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