Еще немного — и она королева: девчушка из Владивостока высоко взлетела

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: детское первенство России — это крупнейший в стране турнир, проходил он в Сочи и собрал юных шахматистов — мальчишек и девчонок, юношей и девушек — до 19 лет. Всего — более тысячи шахматистов, отметим, сильнейших юных шахматистов со всей страны.