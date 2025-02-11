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Posted 11 февраля, 06:12

Published 11 февраля, 06:12

Modified 11 февраля, 06:14

Updated 11 февраля, 06:14

Школьница из Владивостока завоевала бронзу первенства России по шахматам

Еще немного — и она королева: девчушка из Владивостока высоко взлетела

11 февраля 2025, 06:12
Фото: 1MI.

Школьница из Владивостока завоевала бронзу первенства России по шахматам

Сюжет
Шахматы
Школьница из Владивостока Яна Ноговицына стала бронзовой чемпионкой детского первенства России по классическим шахматам в возрастной категории до 11 лет.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: детское первенство России — это крупнейший в стране турнир, проходил он в Сочи и собрал юных шахматистов — мальчишек и девчонок, юношей и девушек — до 19 лет. Всего — более тысячи шахматистов, отметим, сильнейших юных шахматистов со всей страны.

Наша Яна — она воспитанница муниципальной спортивной школы «Старт» и занимается под присмотром тренера Виктории Чхань — выступала в возрастной категории до 11 лет. Завоевать третье место в этой возрастной группе — огромное достижение.

Фото: @adm_vl
— В традиционных классических шахматах существуют высшая и первая лиги, — рассказала Виктория Чхань. — Чтобы попасть в высшую лигу, спортсменам необходимо пройти сложный отбор в течение года. Это самый престижный и сильный детский турнир в России, и нам удалось заявить о себе на этом уровне. Владивосток — город талантов, и мы гордимся нашими учениками.

Молодец, Яна, так держать, вперед, к шахматной короне!

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#Новости#Владивосток#Шахматы#Приморский край#Награды
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