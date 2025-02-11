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Posted 11 февраля, 09:13

Published 11 февраля, 09:13

Modified 11 февраля, 12:16

Updated 11 февраля, 12:16

Хабаровская компания расширяет ассортимент при содействии краевого Гарантийного фонда

Хабаровская компания расширяет ассортимент при содействии краевого Гарантийного фонда

11 февраля 2025, 09:13
Фото: Правительство Хабаровского края.
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Хабаровского края, предприятие «Экософт плюс» запускает новую линейку бумажно-гигиенической продукции под заказ федерального ритейлера. Это лишь одно из пула малых промышленных предприятий края, получивших поддержку Фонда в прошлом году.

С 2025 года поддержка МСП оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство»). Меры поддержки, оказываемые на местном уровне, повышают инвестиционную привлекательность региона.

В 2024 году Гарантийный фонд поддержал 48 промышленных предприятий края. По статистике им было выдано каждое шестое поручительство Фонда. Благодаря поручительствам Фонда МСП края получили кредиты и займы на общую сумму 621,5 миллиона рублей. В лидерах предприятия стройиндустрии и обрабатывающих производств.

Поддержку Гарантийного фонда в прошлом году получила хабаровская компания «Экософт плюс». На рынке с 2021 года, специализировалась на производстве бумажно-гигиенической продукции из вторичного сырья. В 2023 году на займы краевого фонда поддержки малого предпринимательства компания приобрела 3 станка и расширила ассортимент, освоив помимо производства туалетной бумаги производство бумажных салфеток и полотенец. Сотрудничество «Экософт плюсу» предложил крупный федеральный ритейлер, законтрактовав часть продукции.

В 2024 году — новый этап в развитии предприятия. Компания реализует планы по запуску на имеющемся оборудовании новой продуктовой линейки из первичного сырья: туалетной бумаги, салфеток и полотенец белого цвета. Но для этого необходим был большой запас сырья и материалов. В банке, куда обратились за кредитом, рекомендовали воспользоваться услугами Гарантийного фонда.

— Компании не хватало собственного залога — поручительство Фонда позволило получить банковский кредит на 10 миллионов рублей и открыть новое производство, — рассказала директор Гарантийного фонда Анастасия Танаева.

С «белой» линейкой продукции компания выходит на новый уровень деятельности.

— Только на старте за счет второй линии объем выпуска увеличится минимум на 30 процентов — на 180 тысяч рулонов бумаги и 15 тысяч рулонов бумажных полотенец. А затем объем будет расти кратно — всю новую продукцию выкупит федеральная сеть, с которой у нас уже заключено соглашение. Собственно, открытие нового производства инициировано федеральным ритейлером, — рассказал генеральный директор «Экософт плюса» Максим Заболотин.

В дальнейших планах предприятия выход на собственное производство сырья под новую производственную линию. Так можно будет уйти от зависимости от поставок. Сырье везут с запада страны — любой срыв поставок грозит остановкой производства. Однако реализация этих планов потребует больше ресурсов: временных и материальных. Не исключено, что и в этом случае предприятие воспользуется услугами Гарантийного фонда.

— Получить поручительство Фонда достаточно просто. Рекомендует наши услуги и готовит для экспертизы пакет документов сам банк, куда за кредитами обращаются клиенты, — рассказала директор краевого Гарантийного фонда Анастасия Танаева. — На рассмотрение документов в Фонде уходит 1-3 рабочих дня. При принятии положительного решения предпринимателю предоставляется поручительство, и он может получить кредит в банке.

С начала 2025 года Гарантийный фонд уже предоставил 6 поручительств МСП края, что позволило предпринимателям привлечь кредитов на сумму 49,68 миллиона рублей.

По вопросам предоставления поручительств обращайтесь в Гарантийный фонд Хабаровского края: тел. (4212) 757-393, 747-393.

#Хабаровский край
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