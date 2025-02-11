Хабаровская компания расширяет ассортимент при содействии краевого Гарантийного фонда

В дальнейших планах предприятия выход на собственное производство сырья под новую производственную линию. Так можно будет уйти от зависимости от поставок. Сырье везут с запада страны — любой срыв поставок грозит остановкой производства. Однако реализация этих планов потребует больше ресурсов: временных и материальных. Не исключено, что и в этом случае предприятие воспользуется услугами Гарантийного фонда.