Из ОПГ в «казенный дом»: члены банды «блестяще» справились с ролями в Приморье

Posted 11 февраля, 04:21
Published 11 февраля, 04:21
Modified 11 февраля, 04:23
Updated 11 февраля, 04:23
В Артеме три ранее судимых мужчины совершили серию краж, сообщает пресс-служба прокуратуры. С 2020 года по 2021 год приморцы, распределив роли между собой, обокрали богатых земляков из Артема, Большого Камня, Шкотовского и Кавалеровского районов.
Схема была проста: они подыскивали финансово благополучных жертв, затем дожидались нужного момента и совершали налет на дома и офисы потерпевших.
Преступникам удалось украсть не только деньги, но и внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Общая сумма ущерба составила более 5 000 000 рублей.
Суд признал фигурантов виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 11 лет в исправительной колонии строгого режима.
«Правоохранительными органами обнаружен и возвращен похищенный внедорожник, а также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке мужчина совершил кражу прямо в церкви.