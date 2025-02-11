Из ОПГ в «казенный дом»: члены банды «блестяще» справились с ролями в Приморье

Бандиты получили свои роли и сроки в исправительной колонии в Приморском крае

Сюжет Преступление

Ранее судимые приморцы объединили усилия, чтобы ограбить богатых земляков. Они даже распределили роли между собой, но, судя по всему, где-то просчитались. Теперь их ждет «антракт» на 7-11 лет.