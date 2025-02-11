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Posted 11 февраля, 04:21

Published 11 февраля, 04:21

Modified 11 февраля, 04:23

Updated 11 февраля, 04:23

Бандиты получили свои роли и сроки в исправительной колонии в Приморском крае

Из ОПГ в «казенный дом»: члены банды «блестяще» справились с ролями в Приморье

11 февраля 2025, 04:21
Фото: 1MI.

Бандиты получили свои роли и сроки в исправительной колонии в Приморском крае

Сюжет
Преступление
Ранее судимые приморцы объединили усилия, чтобы ограбить богатых земляков. Они даже распределили роли между собой, но, судя по всему, где-то просчитались. Теперь их ждет «антракт» на 7-11 лет.

В Артеме три ранее судимых мужчины совершили серию краж, сообщает пресс-служба прокуратуры. С 2020 года по 2021 год приморцы, распределив роли между собой, обокрали богатых земляков из Артема, Большого Камня, Шкотовского и Кавалеровского районов.

Схема была проста: они подыскивали финансово благополучных жертв, затем дожидались нужного момента и совершали налет на дома и офисы потерпевших.

Преступникам удалось украсть не только деньги, но и внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Общая сумма ущерба составила более 5 000 000 рублей.

Суд признал фигурантов виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 11 лет в исправительной колонии строгого режима.

«Правоохранительными органами обнаружен и возвращен похищенный внедорожник, а также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке мужчина совершил кражу прямо в церкви.

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