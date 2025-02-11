vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 11:01

Published 11 февраля, 11:01

Modified 11 февраля, 11:01

Updated 11 февраля, 11:01

Картина дня в Приморье: международный скандал, трагедия многодетной семьи и циклон

Картина дня в Приморье: международный скандал, трагедия многодетной семьи и циклон

11 февраля 2025, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Международный скандал

Дипломатический скандал с политическим душком разразился на Сахалине. Здесь представитель консульства Республики Корея во Владивостоке вручил в подарок библиотеке в посёлке Ноглики неполиткорректный глобус.

«Крым наш?»: международный скандал вспыхнул на Дальнем Востоке из-за глобуса
Узнать подробнее

Трагедия многодетной семьи

Февральский вечер обернулся кошмаром для жителей Хороля. Однако прокуратура и власти оперативно спасли женщину, которая оказалась в сложной жизненной ситуации. Ее дети не останутся на улице.

Трагедия многодетной семьи: мать и пятеро детей в одночасье лишились крова в Приморье
Узнать подробнее

Циклон

Завтра, 12 февраля, Приморье окажется под влиянием циклона. Жителей региона ждет небольшой, а местами умеренный снег.

Новый циклон обрушится на Приморье уже завтра — где снег пойдет уже утром?
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: жара, пропавшие квитанции и отрезанная щекаКартина дня в Приморье: прощание с Сергеем Ефремовым, детская смекалка и чудо-звериКартина дня в Приморье: необычный циклон, злая автомобилистка и ДТП на 35 млн руб
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика