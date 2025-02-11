Картина дня в Приморье: международный скандал, трагедия многодетной семьи и циклон

Posted 11 февраля, 11:01
Published 11 февраля, 11:01
Modified 11 февраля, 11:01
Updated 11 февраля, 11:01
Международный скандал
Дипломатический скандал с политическим душком разразился на Сахалине. Здесь представитель консульства Республики Корея во Владивостоке вручил в подарок библиотеке в посёлке Ноглики неполиткорректный глобус.
Трагедия многодетной семьи
Февральский вечер обернулся кошмаром для жителей Хороля. Однако прокуратура и власти оперативно спасли женщину, которая оказалась в сложной жизненной ситуации. Ее дети не останутся на улице.
Циклон
Завтра, 12 февраля, Приморье окажется под влиянием циклона. Жителей региона ждет небольшой, а местами умеренный снег.