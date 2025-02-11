И всё бы ничего, если бы не одна крайне неприятная, если не сказать больше, деталь. На подаренном глобусе Крым, уже как 10 лет являющийся территорией России, а также Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области входят в состав Украины.