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Posted 10 февраля, 23:45

Published 10 февраля, 23:45

Modified 10 февраля, 23:47

Updated 10 февраля, 23:47

На Сахалине произошёл дипломатический скандал из-за подарка «с намёком»

«Крым наш?»: международный скандал вспыхнул на Дальнем Востоке из-за глобуса

10 февраля 2025, 23:45
Фото: 1MI.

На Сахалине произошёл дипломатический скандал из-за подарка «с намёком»

Сюжет
Скандал
Дипломатический скандал с политическим душком разразился на Сахалине. Здесь представитель консульства Республики Корея во Владивостоке вручил в подарок библиотеке в посёлке Ноглики неполиткорректный глобус.

В официальном telegram-канале представительства МИД России во Владивостоке так описали ситуацию, породившую скандал почти международного уровня: во время визита руководителя Южно-Сахалинской канцелярии Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке Пак Сан Тхэ в центральную библиотеку посёлка Ноглики дипломат не только встретился с лидером коренных малочисленных народностей севера Сахалина — Санги В.М, но и вручил подарок учреждению культуры — глобус.

И всё бы ничего, если бы не одна крайне неприятная, если не сказать больше, деталь. На подаренном глобусе Крым, уже как 10 лет являющийся территорией России, а также Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области входят в состав Украины.

Подарок, заблудившийся во времени и исторических реалиях дипломату вернули. Директор библиотеки пообещала обратиться в МИД России.

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#Новости#Общество#Владивосток#Сахалин#Скандал
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