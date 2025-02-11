«Крым наш?»: международный скандал вспыхнул на Дальнем Востоке из-за глобуса

Posted 10 февраля, 23:45
Published 10 февраля, 23:45
Modified 10 февраля, 23:47
Updated 10 февраля, 23:47
В официальном telegram-канале представительства МИД России во Владивостоке так описали ситуацию, породившую скандал почти международного уровня: во время визита руководителя Южно-Сахалинской канцелярии Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке Пак Сан Тхэ в центральную библиотеку посёлка Ноглики дипломат не только встретился с лидером коренных малочисленных народностей севера Сахалина — Санги В.М, но и вручил подарок учреждению культуры — глобус.
И всё бы ничего, если бы не одна крайне неприятная, если не сказать больше, деталь. На подаренном глобусе Крым, уже как 10 лет являющийся территорией России, а также Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области входят в состав Украины.
Подарок, заблудившийся во времени и исторических реалиях дипломату вернули. Директор библиотеки пообещала обратиться в МИД России.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какими глазами смотрел на Владивосток китайский художник.