Кубок Гагарина привезут в Приморский край — где и когда можно увидеть

Posted 11 февраля, 07:54
Published 11 февраля, 07:54
Modified 11 февраля, 07:56
Updated 11 февраля, 07:56
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: главный трофей Континентальной хоккейной лиги побывает во Владивостоке, Находке и Уссурийске. В этих городах Сергей Светлов встретится с жителями и даст мастер-классы для юных хоккеистов.
— Взять автограф, сфотографироваться и пожать руку нападающему легендарной советской «Красной машины» сможет любой желающий во всех городах, где будет выставляться Кубок. Приезд главного трофея КХЛ и именитого хоккеиста — большая честь для нас, — сказал министр спорта Приморья Жан Кузнецов.
15 февраля начнётся турне Кубка Гагарина по Приморью — со школы № 5 на острове Русском. Здесь трофей пробует с 9 до 12 часов. С 14 часов его можно будет увидеть в КСК «Фетисов Арена».
16 февраля Кубок Гагарина увидят жители и гости Владивостока: с 10 до 13 часов в ТВЦ «Калина Молл», с 15 до 19 часов в кинотеатре «Океан».
17 февраля Кубок отправится в Находку, здесь его будут экспонировать с 10 до 12 часов в ледовом спорткомплексе «Восточный» в микрорайоне Врангель, с 14 до 21 часа — в ледовой арене «Жемчужина».
18 февраля почётная награда посетит Уссурийск, где с 10 до 17 часов ее можно будет увидеть на ледовой арене имени Романа Клиза.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о победе юной шахматистки из Владивостока.