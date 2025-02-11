vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 07:54

Published 11 февраля, 07:54

Modified 11 февраля, 07:56

Updated 11 февраля, 07:56

В трёх городах Приморского края побывает Кубок Гагарина

Кубок Гагарина привезут в Приморский край — где и когда можно увидеть

11 февраля 2025, 07:54
Фото: vostokmedia.com.

В трёх городах Приморского края побывает Кубок Гагарина

Сюжет
Хоккей
С 15 по 18 февраля в Приморском крае будет экспонироваться Кубок Гагарина, а представит его в трёх городах региона легендарный советский хоккеист, чемпион Олимпийских игр и чемпионатов мира Сергей Светлов.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: главный трофей Континентальной хоккейной лиги побывает во Владивостоке, Находке и Уссурийске. В этих городах Сергей Светлов встретится с жителями и даст мастер-классы для юных хоккеистов.

— Взять автограф, сфотографироваться и пожать руку нападающему легендарной советской «Красной машины» сможет любой желающий во всех городах, где будет выставляться Кубок. Приезд главного трофея КХЛ и именитого хоккеиста — большая честь для нас, — сказал министр спорта Приморья Жан Кузнецов.

15 февраля начнётся турне Кубка Гагарина по Приморью — со школы № 5 на острове Русском. Здесь трофей пробует с 9 до 12 часов. С 14 часов его можно будет увидеть в КСК «Фетисов Арена».

16 февраля Кубок Гагарина увидят жители и гости Владивостока: с 10 до 13 часов в ТВЦ «Калина Молл», с 15 до 19 часов в кинотеатре «Океан».

17 февраля Кубок отправится в Находку, здесь его будут экспонировать с 10 до 12 часов в ледовом спорткомплексе «Восточный» в микрорайоне Врангель, с 14 до 21 часа — в ледовой арене «Жемчужина».

18 февраля почётная награда посетит Уссурийск, где с 10 до 17 часов ее можно будет увидеть на ледовой арене имени Романа Клиза.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о победе юной шахматистки из Владивостока.

Еще немного — и она королева: девчушка из Владивостока высоко взлетела
Узнать подробнее
#Новости#Хоккей#Владивосток#Кубок Гагарина#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика