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Posted 11 февраля, 00:55

Published 11 февраля, 00:55

Modified 11 февраля, 00:57

Updated 11 февраля, 00:57

Громкая история сбитой собаки около магазина получила продолжение в Приморье

Лишил жизни и скрылся: водителя-убийцу разыскивают во Владивостоке

11 февраля 2025, 00:55
Фото: 1MI.

Громкая история сбитой собаки около магазина получила продолжение в Приморье

Сюжет
Полиция
Сбитое животное погибло на глазах у владельца во Владивостоке. Шокированный мужчина попытался остановить беспечного ездока, но тщетно — ему удалось скрыться.

В дальневосточной столице около супермаркета произошло возмутительное происшествие. В новых медиа распространилась информация о том, что автомобилист сбил насмерть собаку прямо на глазах у пожилого хозяина «хвостика».

Приморцы сплотились и дали огласку случаю в социальных сетях, чтобы найти убийцу, номера машины которого были, к сожалению, забрызганы грязью.

Вопиющий инцидент заинтересовал полицию, сообщили в пресс-службе МВД Владивостока. Силовики начали поиски водителя, сотворившего ужасное.

«В соответствии с российским законодательством будет принято законное и обоснованное решение», — подчеркнули в правоохранительных органах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что беспомощных щенков оставили на растерзание в Приморском крае.

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