Лишил жизни и скрылся: водителя-убийцу разыскивают во Владивостоке

Posted 11 февраля, 00:55
Published 11 февраля, 00:55
Modified 11 февраля, 00:57
Updated 11 февраля, 00:57
В дальневосточной столице около супермаркета произошло возмутительное происшествие. В новых медиа распространилась информация о том, что автомобилист сбил насмерть собаку прямо на глазах у пожилого хозяина «хвостика».
Приморцы сплотились и дали огласку случаю в социальных сетях, чтобы найти убийцу, номера машины которого были, к сожалению, забрызганы грязью.
Вопиющий инцидент заинтересовал полицию, сообщили в пресс-службе МВД Владивостока. Силовики начали поиски водителя, сотворившего ужасное.
«В соответствии с российским законодательством будет принято законное и обоснованное решение», — подчеркнули в правоохранительных органах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что беспомощных щенков оставили на растерзание в Приморском крае.