Масштабное обновление: какие проекты мастер-плана превратят Арсеньев в город-праздник

В план мероприятий по развитию Владивостокской агломерации входит обновление Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Большого Камня и Арсеньева. Утвержденные в декабре 2023 года и одобренные на самом высоком уровне, уже в 2024 году мастер –планы вышли в активную фазу реализации, а в 2025 году эта работа набирает обороты.