Масштабное обновление: какие проекты мастер-плана превратят Арсеньев в город-праздник

Posted 11 февраля, 01:47
Published 11 февраля, 01:47
Modified 11 февраля, 01:49
Updated 11 февраля, 01:49
В план мероприятий по развитию Владивостокской агломерации входит обновление Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Большого Камня и Арсеньева. Утвержденные в декабре 2023 года и одобренные на самом высоком уровне, уже в 2024 году мастер –планы вышли в активную фазу реализации, а в 2025 году эта работа набирает обороты.
Как отметили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, масштабные работы развернулись в Арсеньеве, реализация намеченных проектов превратит его в город-праздник. В правительстве Приморья отмечают, что в результате реализации мероприятий мастер-плана Арсеньев станет привлекательным, спортивным, комфортным и технологичным. Среди таких проектов:
Ключевым проектом мастер-плана безусловно считается строительство всесезонного горнолыжного курорта «Арсеньев», который строится на принципах государственно-частного партнерства по программе «Дальневосточная концессия», реализуемой Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и при поддержке правительства Приморского края. Курорт создается на базе Краевой спортивной школы олимпийского резерва и спортивно-туристического центра «Салют» на горе Обзорной.
«Среди объектов, строительство которых предусмотрены долгосрочными планами комплексного социально-экономического развития дальневосточных городов, есть по-настоящему знаковые и масштабные, в перспективе — визитные карточки городов и регионов. Реализация таких проектов требует ответственного подхода всех сторон — региона, инвестора, финансирующих организаций, а также требует высокого уровня профессионализма со стороны инвесторов и строителей», — подчеркнул исполнительный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по проектам государственно-частного партнерства Алексей Токарь.
Он добавил, что все эти проекты реализуются под личным контролем глав регионов. На основе концессионного механизма государство по сути гарантирует инвестору и банкам возвратность инвестиций, взамен чего ожидает реализацию проектов в намеченные сроки.
Планируется, что курорт в Арсеньеве станет новым драйвером для разных секторов экономики, в частности, для развития жилищного строительства — до 2030 года рядом с туристическим объектом появится около 154 тысяч квадратных метров жилья для более чем 3 тысяч семей.
Реализация проекта ведется в несколько этапов, в конце 2024 года уже была открыта в тестовом режиме первая очередь трасс. В 2025 году на горнолыжном курорте будет построена новая автоматизированная система искусственного оснежения всех трасс, которая соответствует современным мировым стандартам.
«Завершаем проектирование всех остальных объектов. Планируем завершить строительство до конца 2025 года и порадовать дальневосточников и гостей региона открытием первого полноценного горнолыжного курорта в Приморье, имеющего и современную горнолыжную инфраструктуру, и атмосферное, красивое и вкусное туристическое ядро курорта. Почему дальневосточников, потому что это место будет привлекать и хабаровчан, и гостей из более отдаленных регионов Дальнего Востока», — отмечает генеральный директор «Приморье СпортОтельИнвест» Николай Шленцов.
Напомним, новый объект станет самым большим инвестиционным проектом в туристической отрасли Приморского края и одним из крупнейших на Дальнем Востоке. На территории курорта будут обустроены горнолыжные трассы общей протяжённостью свыше 12 км, построены две современные скоростные канатные дороги со временем движения 5,5-6 минут (вместо 25 минут прежде на бугеле), будут построены закрытый бассейн и открытый бассейн как часть летней инфраструктуры, комфортные гостиницы на 230 номеров, многоярусные автопарковки, создана вся необходимая инженерная инфраструктура.