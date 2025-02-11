vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 07:50

Published 11 февраля, 07:50

Modified 11 февраля, 07:52

Updated 11 февраля, 07:52

Почему минтай популярен в России — секреты приготовления

Минтай бьет рекорды — почему «кошачья рыба» популярна в России и как ее приготовить

11 февраля 2025, 07:50
Фото: Изображение Midjourney. Почему минтай популярен в России — секреты приготовления
Сюжет
Рыба
Россияне в минувшем году съели рекордное количество минтая. Почему изменилось отношение россиян к «кошачьей рыбе» и за что минтай ценят в Азии? Чем полезна рыба и как ее правильно готовить?

Почему минтай становится популярным

В 2024 году «кошачья рыба» стала третьей по популярности на столах россиян. Показатель потребления минтая в России стал самым высоким за последние 20 лет. Такие данные приводит Ассоциация добытчиков минтая в беседе с РБК.

На возросшую популярность минтая среди россиян повлияло несколько факторов — доступная цена по сравнению с остальными видами рыб, увеличение улова и, соответственно, поставок на внутренний рынок, и смена имиджа «кошачьей рыбы».

Дело в том, что еще с советских времен минтай приобрел славу второстепенной рыбы. В те времена в продажу обычно поступало филе, которое после разморозки теряло много воды и становилось безвкусным и сухим. Из-за невысоких вкусовых качеств и дешевизны минтай стали величать «кошачьей рыбой» — считалось, что такой пищей можно кормить только животных.

Негативный опыт потребления советского минтая надолго отвернул от него российского потребителя. Однако, в настоящее время рыба стала обретать популярность среди россиян. И вот почему.

В советское время в продажу обычно поступало филе минтая, которое после разморозки теряло много воды и становилось безвкусным и сухим
В советское время в продажу обычно поступало филе минтая, которое после разморозки теряло много воды и становилось безвкусным и сухим. Фото: Изображение Midjourney

Современные технологии размораживания и хранения рыбы позволяют сохранить вкусовые качества минтая и его пищевую ценность. А по полезным качествам и диетическим свойствам он не уступает другим рыбам семейства тресковых.

Например, в странах Азии, в том числе в Японии и Корее, минтай считается деликатесом и из него готовят множество вкусных блюд. В рыбе содержится множество витаминов и минералов, в том числе:

  • фолиевая и аскорбиновая кислота;
  • витамин А и витамин РР;
  • йод;
  • протеин;
  • фосфор;
  • витамины группы В;
  • железо;
  • калий.

При потреблении этого представителя тресковых организм получает практически весь необходимый организму витаминно-минеральный комплекс. Но при этом рыба еще и отличается низкой калорийностью и высокой питательностью.

Научно подтверждено, что потребление филе минтая помогает нормализовать уровень сахара в крови, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, улучшает когнитивные функции, снижает уровень вредного холестерина. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре в рамках проекта «Здоровое питание».

Кроме того, белок минтая усваивается организмом лучше, чем белок, содержащийся в мясных продуктах. А протеины, содержащиеся в филе, практически не содержат гистамина, что делает рыбу безопасной для аллергиков.

Азиаты любят минтай и за вкусовые качества. Рыба напоминает по вкусу чуть сладковатое мясо краба (недаром его добавляют в состав крабовых палочек!), у нее отсутствует резкий рыбный привкус, а по консистенции филе нежное и нежирное.

Потребление филе минтая помогает нормализовать уровень сахара в крови, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы
Потребление филе минтая помогает нормализовать уровень сахара в крови, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы. Фото: Изображение Midjourney

Как выбрать и приготовить минтай

Как мы уже выяснили, неправильное хранение и заморозка очень влияют на вкусовые качества рыбы. Но на отечественные прилавки минтай чаще всего поступает в замороженном виде, поэтому нужно обратить внимание на следующие моменты:

  • Желательно покупать тушки целиком. Лучше всего по вкусовым качествам дальневосточный минтай. Обратите внимание на маркировку: значок «ФАО-61» говорит о том, что улов сделан в Тихом океане российскими рыбаками — это самый качественный продукт.
  • Кожа должна быть светлой, без пятнышек и прожилок, толстых рубцов и подсохших участков. Если кожица не однородна, то это говорит о нарушениях в транспортировке и хранении продукта.
  • Запах тушки не должен быть резким, рыбным. От свежей рыбки исходит мягкий, чуть сладковатый аромат.
  • Если покупаете филе, то обратите внимание, что оно должно быть светлого оттенка, чуть розоватое в середине. Куски не должны быть рыхлыми и слипшимися между собой. Лучше брать филе российского производства — в этом случае разделывание и заморозка рыбы производятся прямо на борту судна-рыболова.

Перед приготовлением минтай размораживаете в холодильнике. Рыбка должна оттаять постепенно. Не стоит использовать для быстрого размораживания микроволновку и горячую воду.

На отечественные прилавки минтай чаще всего поступает в замороженном виде, поэтому желательно покупать тушки целиком
На отечественные прилавки минтай чаще всего поступает в замороженном виде, поэтому желательно покупать тушки целиком. Фото: 1MI

Топ-3 простых и вкусных рецепта из минтая

Целиком минтай можно запекать — отдельно и с овощами, филе можно добавлять в пироги или готовить под маринадом, из фарша получаются очень вкусные котлеты и рыбные пельмени.

Филе «под шубой»

  1. Кусочки филе разморозьте и обсушите на бумажной салфетке — нужно, чтоб ушла лишняя влага.
  2. В мисочку всыпьте 100 г сметаны 15% или 20%. Влейте пару столовых ложек оливкового масла.
  3. Добавьте к соусу два измельченных зубчика чеснока. Тщательно перемешайте.
  4. Филе поместите в отдельную миску. Посолите, поперчите, взбрызните лимонным соком.
  5. Смажьте кусочки с двух сторон соусом и отправьте мариноваться в холодильник на 2-3 часа.
  6. Нарежьте 2 свежих помидора полукружочками. Натрите на терке 180 г сыра.
  7. Замаринованную рыбу выложите на противень, сверху на филе выложите помидоры и посыпьте сыром.
  8. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку.
  9. Через 15-20 минут блюдо готово!
Рецепт филе трески «под шубой»: подготовьте все ингридиенты
Рецепт филе трески «под шубой»: выложите кусочки филе в форму
Рецепт филе трески «под шубой»: в качестве «шубы» может выступать либо помидоры, либо поджарка из лука и морковки
Рецепт филе трески «под шубой»: «шубу» посыпте сыром со сметаной
Рецепт филе трески «под шубой»: через 15-20 минут блюдо готово
Рецепт филе трески «под шубой»: подготовьте все ингридиенты. Фото: povar.ru/users/Gertruda

Сочные котлеты

  1. Замочите в молоке 3-4 кусочка белого хлеба.
  2. Пропустите через мясорубку 700-800 г филе минтая, 1 луковицу, пару зубчиков чеснока и размягченный хлеб.
  3. Добавьте в фарш 1 куриное яйцо, соль и перец по вкусу, мускатный орех — на кончике ножа.
  4. Мелко порубите зелень. Натрите на терке один плавленный сырок. Добавьте всё в фарш.
  5. Хорошенько вымесите фарш. Оставьте его в холодильнике примерно на час — так его легче будет формовать.
  6. Формируйте небольшие котлетки, обваляйте их с двух сторон в муке и обжарьте на сковороде.
Рецепт котлет из минтая: подготовьте все ингридиенты
Рецепт котлет из минтая: добавьте в фарш куриное яйцо, соль и перец по вкусу, мускатный орех
Рецепт котлет из минтая: вымесите фарш и оставьте его в холодильнике на час
Рецепт котлет из минтая: сформируйте котлетки, обваляйте их с двух сторон в муке и обжарьте на сковороде
Рецепт котлет из минтая: подготовьте все ингридиенты. Фото: povar.ru/recipes/Kamenevaa

Рыбные палочки

  1. 500-600 г филе промойте под проточной водой и хорошенько обсушите с помощью бумажного полотенца.
  2. Посыпьте кусочки филе солью и черным молотым перцем. Оставьте в стороне на 15-20 минут.
  3. Приготовьте кляр: взбейте 2 яйца, влейте 200 мл кефира, всыпьте 100 г тертого сыра, 3 ч. л. крахмала, 70 г панировочных сухарей. Хорошенько всё перемешайте.
  4. Подготовленные кусочки филе обмакивайте в кляре и жарьте на сковороде в большом количестве растительного масла.
  5. Готовые рыбные палочки выложите на бумажные полотенце, чтобы убрать излишки жира.
Рецепт рыбных палочек из минтая: филе промойте под проточной водой и хорошенько обсушите
Рецепт рыбных палочек из минтая: посыпьте кусочки филе солью и черным молотым перцем, оставьте в стороне на 15-20 минут
Рецепт рыбных палочек из минтая: сформируйте из фарша форму котлеток
Рецепт рыбных палочек из минтая: кусочки филе обмакивайте в кляре
Рецепт рыбных палочек из минтая: подготовленные кусочки жарьте на сковороде в большом количестве растительного масла
Рецепт рыбных палочек из минтая: готовые рыбные палочки выложите на бумажные полотенце, чтобы убрать излишки жира
Рецепт рыбных палочек из минтая: филе промойте под проточной водой и хорошенько обсушите. Фото: povar.ru/recipesОксана Ч.
Читайте также:
Корюшка теперь деликатес? Цены на рыбу шокировали жителей Приморья — фотоИмитировать или нет: жителям Приморья предлагают заменить удовольствиеСкрытый фитнес на рабочем месте — как за 10 минут укрепить здоровье
#Непомнящая Екатерина#Общество#Владивосток#Рыба#Здоровье#Цены#Доступная рыба#Рецепты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика