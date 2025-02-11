Минтай бьет рекорды — почему «кошачья рыба» популярна в России и как ее приготовить

Дело в том, что еще с советских времен минтай приобрел славу второстепенной рыбы. В те времена в продажу обычно поступало филе, которое после разморозки теряло много воды и становилось безвкусным и сухим. Из-за невысоких вкусовых качеств и дешевизны минтай стали величать «кошачьей рыбой» — считалось, что такой пищей можно кормить только животных.