Минтай бьет рекорды — почему «кошачья рыба» популярна в России и как ее приготовить

Posted 11 февраля, 07:50
Published 11 февраля, 07:50
Modified 11 февраля, 07:52
Updated 11 февраля, 07:52
В 2024 году «кошачья рыба» стала третьей по популярности на столах россиян. Показатель потребления минтая в России стал самым высоким за последние 20 лет. Такие данные приводит Ассоциация добытчиков минтая в беседе с РБК.
На возросшую популярность минтая среди россиян повлияло несколько факторов — доступная цена по сравнению с остальными видами рыб, увеличение улова и, соответственно, поставок на внутренний рынок, и смена имиджа «кошачьей рыбы».
Дело в том, что еще с советских времен минтай приобрел славу второстепенной рыбы. В те времена в продажу обычно поступало филе, которое после разморозки теряло много воды и становилось безвкусным и сухим. Из-за невысоких вкусовых качеств и дешевизны минтай стали величать «кошачьей рыбой» — считалось, что такой пищей можно кормить только животных.
Негативный опыт потребления советского минтая надолго отвернул от него российского потребителя. Однако, в настоящее время рыба стала обретать популярность среди россиян. И вот почему.
Современные технологии размораживания и хранения рыбы позволяют сохранить вкусовые качества минтая и его пищевую ценность. А по полезным качествам и диетическим свойствам он не уступает другим рыбам семейства тресковых.
Например, в странах Азии, в том числе в Японии и Корее, минтай считается деликатесом и из него готовят множество вкусных блюд. В рыбе содержится множество витаминов и минералов, в том числе:
При потреблении этого представителя тресковых организм получает практически весь необходимый организму витаминно-минеральный комплекс. Но при этом рыба еще и отличается низкой калорийностью и высокой питательностью.
Научно подтверждено, что потребление филе минтая помогает нормализовать уровень сахара в крови, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, улучшает когнитивные функции, снижает уровень вредного холестерина. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре в рамках проекта «Здоровое питание».
Кроме того, белок минтая усваивается организмом лучше, чем белок, содержащийся в мясных продуктах. А протеины, содержащиеся в филе, практически не содержат гистамина, что делает рыбу безопасной для аллергиков.
Азиаты любят минтай и за вкусовые качества. Рыба напоминает по вкусу чуть сладковатое мясо краба (недаром его добавляют в состав крабовых палочек!), у нее отсутствует резкий рыбный привкус, а по консистенции филе нежное и нежирное.
Как мы уже выяснили, неправильное хранение и заморозка очень влияют на вкусовые качества рыбы. Но на отечественные прилавки минтай чаще всего поступает в замороженном виде, поэтому нужно обратить внимание на следующие моменты:
Перед приготовлением минтай размораживаете в холодильнике. Рыбка должна оттаять постепенно. Не стоит использовать для быстрого размораживания микроволновку и горячую воду.
Целиком минтай можно запекать — отдельно и с овощами, филе можно добавлять в пироги или готовить под маринадом, из фарша получаются очень вкусные котлеты и рыбные пельмени.