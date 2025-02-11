Молочное производство в Хабаровском крае признано перспективной сферой для инвестиций

При реализации проектов в сфере молочного производства инвестор сможет использовать как федеральные, так и региональные меры поддержки. Например, получение статуса «Масштабный инвестиционный проект» даёт возможность получить земельные участки в аренду без торгов. Также при создании животноводческих комплексов с мощностью от 1000 скотомест можно возместить за счет федеральных средств 30 процентов от капитальных затрат на строительство и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления. Для начинающих фермеров предусмотрена грантовая поддержка — гранты «Агростартап» и «Семейная ферма». Также министерство сельского хозяйства и продовольствия региона готово возмещать затраты на собственное производство молока, на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, на страхование поголовья животных, на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, в том числе на приобретение, установку и наладку оборудования.