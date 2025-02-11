Молочное производство в Хабаровском крае признано перспективной сферой для инвестиций

Posted 11 февраля, 10:21
Published 11 февраля, 10:21
Modified 11 февраля, 12:26
Updated 11 февраля, 12:26
Эксперты АНО «АПИРИ» подготовили для инвесторов конкретное предложение для инвестирования, «упакованное» согласно новым рекомендациям Минэкономразвития России и Региональному инвестиционному стандарту (РИС).
Так, самообеспеченность Хабаровского края молоком и молочными продуктами сейчас составляет 8,2 процента. На этом рынке уже работают несколько местных компаний, однако возможности для реализации новых проектов по-прежнему сохраняются. Производством молочной продукции в крае занимается двенадцать предприятий, четыре предприятия осуществляют выпуск мороженого. Суммарная производственная мощность составляет 110 тысяч тонн продукции в год. Однако годовая потребность в ней населения региона исчисляется цифрой в более чем 417 тысяч тонн.
— Срок окупаемости проекта, по предварительным расчетам, займёт около 9 лет. Внутренняя норма рентабельности составит 14 процентов. Перспективными районами для создания таких производств являются Хабаровский, имени Лазо, Амурский, а также Комсомольский районы. Власти, поскольку заинтересованы в наращивании самообеспеченности молоком, готовы всесторонне помогать будущему инвестору, — рассказал руководитель департамента аналитики АНО «АПИРИ».
Важно отметить, что выпуск молока — это долговременное производство, ведь потребность в этом продукте всегда остается высокой. Молоко входит в перечень продбезопасности. Население же склонно покупать продукты местных производителей — это демонстрирует опыт работы небольших фермерских хозяйств, которые успешно конкурируют с завозной продукцией.
При реализации проектов в сфере молочного производства инвестор сможет использовать как федеральные, так и региональные меры поддержки. Например, получение статуса «Масштабный инвестиционный проект» даёт возможность получить земельные участки в аренду без торгов. Также при создании животноводческих комплексов с мощностью от 1000 скотомест можно возместить за счет федеральных средств 30 процентов от капитальных затрат на строительство и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления. Для начинающих фермеров предусмотрена грантовая поддержка — гранты «Агростартап» и «Семейная ферма». Также министерство сельского хозяйства и продовольствия региона готово возмещать затраты на собственное производство молока, на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных, на страхование поголовья животных, на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, в том числе на приобретение, установку и наладку оборудования.
Важно, что продавать готовую молочную продукцию можно будет под брендом «Сделано в Хабаровском крае» и пользоваться системой продвижения этого бренда.
Любой инвестиционный проект может получить в АНО «АПИРИ ХК» сопровождение на уровне правительства Хабаровского края по принципу «одного окна». Это значит, что инвестора будут поддерживать на каждом из этапов. Специалисты помогут подготовить документы, подобрать площадку для запуска и соответствующие меры поддержки.
Ознакомиться с полной информацией о перспективном направлении производства молока можно на инвестиционном портале Хабаровского края в разделе «Свободные ниши для инвестирования». А обратиться в АНО «АПИРИ» ХК по телефону 8-800-700-19-27 или по электронной почте [email protected].