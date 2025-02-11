Найдут любые документы: Роскадастр ведёт большую работу в Приморском крае

Posted 11 февраля, 06:31
Published 11 февраля, 06:31
Modified 11 февраля, 06:33
Updated 11 февраля, 06:33
В процентном соотношении, рассказали в пресс-службе управления Росреестра по Приморскому краю, это более 57 процентов от числа всех кадастровых дел и дел правоустанавливающих документов, подлежащих переводу в электронный вид.
На начальном этапе работу по переводу документов в электронные проводили специалисты управления Росреестра по Приморскому краю. Теперь этим занимается приморский филиал ППК «Роскадастр» — и не снижает темпов! В прошлому году сотрудниками краевого Роскадастра отсканировано более 58 тысяч дел.
— Работа по созданию цифрового архива является важной составляющей деятельности Росреестра. Она проводится в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных», — подчеркнули в пресс-службе ведомства. — Реестровое дело содержит всю историю объекта недвижимости, информацию о его образовании, прекращении существования, об изменении основных характеристик.
Бывает, что документы, особенно выданные и полученные много лет назад, теряются. Оцифровка, которую ведут сотрудники «Роскадастра», снимает множество проблем, в том числе главную — где найти копию, если нужно.
— Создание цифрового архива является одной из важных задач деятельности ППК «Роскадастр». Оцифровка архивных документов производится с целью формирования электронного архива и представляет собой совокупность электронных копий документов реестровых и кадастровых дел, предназначенных для использования вместо подлинников документов, что обеспечивает сохранность и оперативный доступ к документам, — рассказала Наталья Соколова, заместитель начальника отдела ведения архивов и фондов.
Хранение документов в электронном виде сокращает сроки проведения учетно-регистрационных действий и выдачи сведений и документов из ЕГРН, а также позволяет оказывать услуги экстерриториально. На практике это означает, что получить документы на объект недвижимости можно, обратившись в МФЦ в любом уголке России, не обязательно приезжать туда, где находится недвижимость. Более оперативно получить копии правоустанавливающих документов из любого региона страны можно в электронном виде через «Личный кабинет» официального сайта Росреестра или портал Госуслуг.
Напоминаем, что полномочия по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, а также аналитической информации, полученной на основе сведений, содержащихся в ЕГРН, возложены на ППК «Роскадастр».