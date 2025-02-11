Найдут любые документы: Роскадастр ведёт большую работу в Приморском крае

Хранение документов в электронном виде сокращает сроки проведения учетно-регистрационных действий и выдачи сведений и документов из ЕГРН, а также позволяет оказывать услуги экстерриториально. На практике это означает, что получить документы на объект недвижимости можно, обратившись в МФЦ в любом уголке России, не обязательно приезжать туда, где находится недвижимость. Более оперативно получить копии правоустанавливающих документов из любого региона страны можно в электронном виде через «Личный кабинет» официального сайта Росреестра или портал Госуслуг.