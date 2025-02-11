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Posted 11 февраля, 06:31

Published 11 февраля, 06:31

Modified 11 февраля, 06:33

Updated 11 февраля, 06:33

Более 1 350 000 реестровых дел оцифровано в Приморском крае

Найдут любые документы: Роскадастр ведёт большую работу в Приморском крае

11 февраля 2025, 06:31
Фото: 1MI.

Более 1 350 000 реестровых дел оцифровано в Приморском крае

Сюжет
Документы
В Приморском крае ведётся большая и методичная работа по оцифровке реестровых документов. Уже переведено в электронный вид более 1 350 000 дел.

В процентном соотношении, рассказали в пресс-службе управления Росреестра по Приморскому краю, это более 57 процентов от числа всех кадастровых дел и дел правоустанавливающих документов, подлежащих переводу в электронный вид.

На начальном этапе работу по переводу документов в электронные проводили специалисты управления Росреестра по Приморскому краю. Теперь этим занимается приморский филиал ППК «Роскадастр» — и не снижает темпов! В прошлому году сотрудниками краевого Роскадастра отсканировано более 58 тысяч дел.

Работа по созданию цифрового архива является важной составляющей деятельности Росреестра. Она проводится в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных», — подчеркнули в пресс-службе ведомства. — Реестровое дело содержит всю историю объекта недвижимости, информацию о его образовании, прекращении существования, об изменении основных характеристик.

Бывает, что документы, особенно выданные и полученные много лет назад, теряются. Оцифровка, которую ведут сотрудники «Роскадастра», снимает множество проблем, в том числе главную — где найти копию, если нужно.

— Создание цифрового архива является одной из важных задач деятельности ППК «Роскадастр». Оцифровка архивных документов производится с целью формирования электронного архива и представляет собой совокупность электронных копий документов реестровых и кадастровых дел, предназначенных для использования вместо подлинников документов, что обеспечивает сохранность и оперативный доступ к документам, — рассказала Наталья Соколова, заместитель начальника отдела ведения архивов и фондов.

Хранение документов в электронном виде сокращает сроки проведения учетно-регистрационных действий и выдачи сведений и документов из ЕГРН, а также позволяет оказывать услуги экстерриториально. На практике это означает, что получить документы на объект недвижимости можно, обратившись в МФЦ в любом уголке России, не обязательно приезжать туда, где находится недвижимость. Более оперативно получить копии правоустанавливающих документов из любого региона страны можно в электронном виде через «Личный кабинет» официального сайта Росреестра или портал Госуслуг.

Напоминаем, что полномочия по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, а также аналитической информации, полученной на основе сведений, содержащихся в ЕГРН, возложены на ППК «Роскадастр».

#Новости#Владивосток#Кадастр#Документы#Приморский край
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