Новый циклон обрушится на Приморье уже завтра — где снег пойдет уже утром?

Во Владивостоке облачная погода. Ночью осадков не ожидается, а днем возможен слабый снег. Утром на дорогах будет скользко. Ветер южный, а во второй половине дня изменится на северо-западный. Температура ночью составит -4…-6°C, а днем -1…+1°C.