Новый циклон обрушится на Приморье уже завтра — где снег пойдет уже утром?

Posted 11 февраля, 09:41
Published 11 февраля, 09:41
Modified 11 февраля, 09:41
Updated 11 февраля, 09:41
Ветер изменит направление: ночью он будет южным, а днем станет западным и северо-западным. Температура воздуха опустится до -26°C ночью, а днем поднимется до +2°C, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке облачная погода. Ночью осадков не ожидается, а днем возможен слабый снег. Утром на дорогах будет скользко. Ветер южный, а во второй половине дня изменится на северо-западный. Температура ночью составит -4…-6°C, а днем -1…+1°C.
В Уссурийске также облачно. Ночью осадков не будет, а днем возможен слабый снег. Утром дороги могут быть скользкими. Ветер южный, а к вечеру станет северо-западным. Ночью температура -5…-7°C, днем -1…+1°C.
Находка встретит день облачной погодой. Утром и днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах возможна гололедица. Ночью ветер будет слабым, а днем усилится до сильного. Температура ночью составит -3…-5°C, а днем 0…+2°C.
«Будьте осторожны на дорогах и следите за прогнозом погоды», — советуют метеорологи.