Один в морг, второй в больницу: подробности лобового ДТП с участием тягача в Приморье

Posted 11 февраля, 06:58
Published 11 февраля, 06:58
Modified 11 февраля, 07:00
Updated 11 февраля, 07:00
На федеральной трассе Хабаровск — Владивосток случилась страшная авария. Очевидцы сообщали о серьезной пробке и пострадавших. Однако происшествие не обошлось без трагедии, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Предварительно установлено, водитель Nissan AD выскочил на встречку, чтобы миновать затор. В результате рискованного маневра рулевой врезался с тягачом DAF.
«Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего и законность итогового решения по результатам проверки», — подчеркнули в прокуратуре.
В результате столкновения погиб пассажир универсала. Водитель легковушки госпитализирован в больницу, сообщили аварийные комиссары.
Приморцы высказали о трагическом событии.
«Соболезнования семье погибшего»;
«Умоляю вас, не гоняйте. Беспечность за рулем приносит только горе»;
«Почему водители выезжают на встречку там? Уже несколько ДТП за месяц».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Чугуевском районе произошла страшная авария, в которой пострадали 15 человек.