vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 06:58

Published 11 февраля, 06:58

Modified 11 февраля, 07:00

Updated 11 февраля, 07:00

Появились подробности чудовищной аварии на федеральной трассе в Приморском крае

Один в морг, второй в больницу: подробности лобового ДТП с участием тягача в Приморье

11 февраля 2025, 06:58
Фото: prosecutor_pk.

Появились подробности чудовищной аварии на федеральной трассе в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Жуткие кадры страшного ДТП разлетелись в новых медиа. Оказалось, происшествие стало роковым для одного жителя Приморского края.

На федеральной трассе Хабаровск — Владивосток случилась страшная авария. Очевидцы сообщали о серьезной пробке и пострадавших. Однако происшествие не обошлось без трагедии, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Жуткое зрелище: фура «размотала» универсал в страшном ДТП в Приморье — видео
Узнать подробнее

Предварительно установлено, водитель Nissan AD выскочил на встречку, чтобы миновать затор. В результате рискованного маневра рулевой врезался с тягачом DAF.

«Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего и законность итогового решения по результатам проверки», — подчеркнули в прокуратуре.

В результате столкновения погиб пассажир универсала. Водитель легковушки госпитализирован в больницу, сообщили аварийные комиссары.

Видео: prosecutor_pk.

Приморцы высказали о трагическом событии.

«Соболезнования семье погибшего»;
«Умоляю вас, не гоняйте. Беспечность за рулем приносит только горе»;
«Почему водители выезжают на встречку там? Уже несколько ДТП за месяц».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Чугуевском районе произошла страшная авария, в которой пострадали 15 человек.

Впечатлительным не смотреть: опубликованы кадры последствий ДТП в Чугуевском округе
Узнать подробнее
Читайте также:
Выяснилось, что именно перегородило проезд в пригороде ВладивостокаПеревернулся и парализовал целую трассу: жесткая авария случилась утром в ПриморьеЗаблокировал весь район: фура полностью перекрыла проезд во Владивостоке — видео
#Новости#Общество#Видео#Хабаровск#Владивосток#Прокуратура#Пробка#Приморский край#ДТП#Авария#Пострадавшие#Происшествия#Приморцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика