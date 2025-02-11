«Ограбление века»: на что решился мужчина ради хлебушка с колбаской в Приморье?

В поселке Восток мужчина ограбил магазин, сообщает пресс-служба судебной региональной системы. Приморец разбил остекленную входную дверь и, проникнув в помещение, украл пять бутылок алкоголя, 2 палки колбасы, булку хлеба и пакет, в который, судя по всему, сложил товары. Своими действиями он нанес ущерб на сумму 1 782,46 рублей.