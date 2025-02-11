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Posted 11 февраля, 01:45

Published 11 февраля, 01:45

Modified 11 февраля, 01:47

Updated 11 февраля, 01:47

Дерзкое ограбление на 1 782 рубля произошло в Приморском крае

«Ограбление века»: на что решился мужчина ради хлебушка с колбаской в Приморье?

11 февраля 2025, 01:45
Фото: 1MI.

Дерзкое ограбление на 1 782 рубля произошло в Приморском крае

Сюжет
Суд
Приморец решил шикануть и устроить себе незабываемую трапезу в Красноармейском районе. Он дерзко пробрался в магазин и выбрал все, чего желала его душа.

В поселке Восток мужчина ограбил магазин, сообщает пресс-служба судебной региональной системы. Приморец разбил остекленную входную дверь и, проникнув в помещение, украл пять бутылок алкоголя, 2 палки колбасы, булку хлеба и пакет, в который, судя по всему, сложил товары. Своими действиями он нанес ущерб на сумму 1 782,46 рублей.

В суде обвиняемый сознался в содеянном. Ему огласили приговор — два года в исправительной колонии строгого режима. Однако фигурант подал апелляцию, но жалобу оставили без удовлетворения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина попал на скамью подсудимых из-за кражи вещей для собак в Приморском крае.

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