Огромную свалку рядом с озером обнаружили в Приморье — видео

Posted 11 февраля, 08:34
Published 11 февраля, 08:34
Modified 11 февраля, 08:34
Updated 11 февраля, 08:34
Она расположена на улице Красноармейской, недалеко от озера Солёного. Очевидцы сообщают, что свалка выглядит ужасно и сильно портит пейзаж.
«По улице Красноармейская раскинулась фантастическая несанкционированная свалка!» — отмечают местные жители.
На свалке, по словам очевидцев, можно увидеть не только строительный мусор, но и тушки сельскохозяйственной птицы, а также обычные бытовые отходы. Жители жалуются на сильный неприятный запах, который исходит от захламленного пустыря.
Находкинцы уже обратились в Центр управления регионом Приморья. Они выражают опасения, что трупные жидкости могут попасть в озеро Солёное. Местные жители просят власти закрыть доступ к этому месту для сброса мусора.