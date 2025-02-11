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Posted 11 февраля, 08:34

Published 11 февраля, 08:34

Modified 11 февраля, 08:34

Updated 11 февраля, 08:34

Огромную свалку рядом с озером обнаружили в Приморье — видео

Огромную свалку рядом с озером обнаружили в Приморье — видео

11 февраля 2025, 08:34
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Экология
Жители Находки нашли большую свалку всего в 580 метрах от губернаторской поликлиники.

Она расположена на улице Красноармейской, недалеко от озера Солёного. Очевидцы сообщают, что свалка выглядит ужасно и сильно портит пейзаж.

Видео: @horrorfind.
«По улице Красноармейская раскинулась фантастическая несанкционированная свалка!» — отмечают местные жители.

На свалке, по словам очевидцев, можно увидеть не только строительный мусор, но и тушки сельскохозяйственной птицы, а также обычные бытовые отходы. Жители жалуются на сильный неприятный запах, который исходит от захламленного пустыря.

Находкинцы уже обратились в Центр управления регионом Приморья. Они выражают опасения, что трупные жидкости могут попасть в озеро Солёное. Местные жители просят власти закрыть доступ к этому месту для сброса мусора.

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#Видео#Находка#Экология#Свалка#Приморский край#Приморье#Происшествия
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