Оттепель не просто так: чем грозит приморцам ослабление морозов

Posted 10 февраля, 23:20
Published 10 февраля, 23:20
Modified 10 февраля, 23:22
Updated 10 февраля, 23:22
По сообщениям Примгидромета, над краем по-прежнему царит поле повышенного атмосферного давления, поэтому обойдётся без осадков. Ветер сменил направление — теперь вместо привычного северо-западного дует южный умеренный. И морозы отступили — от +2 до -9°C по краю.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине южный умеренный. Температура воздуха днём до -5°C, а вот утром традиционно холоднее — до -14°C.
И уже завтра, как обещают синоптики, мы поймём причину такого потепления: по всему краю в среду пройдёт снег.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каких погодных аномалий ожидать в ближайшее время.