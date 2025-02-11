Оттепель не просто так: чем грозит приморцам ослабление морозов

В Приморском крае морозы ослабеют перед снегопадом

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Погода сегодня в Приморском крае почти вернулась к показателям аномально тёплых декабря и января. Но это не просто так — на всё свои причины.

По сообщениям Примгидромета, над краем по-прежнему царит поле повышенного атмосферного давления, поэтому обойдётся без осадков. Ветер сменил направление — теперь вместо привычного северо-западного дует южный умеренный. И морозы отступили — от +2 до -9°C по краю. Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине южный умеренный. Температура воздуха днём до -5°C, а вот утром традиционно холоднее — до -14°C. И уже завтра, как обещают синоптики, мы поймём причину такого потепления: по всему краю в среду пройдёт снег. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каких погодных аномалий ожидать в ближайшее время. Февральская жара +4°С: продолжительный снегопад и морозы до -30°С ударят по Приморью Узнать подробнее