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Posted 10 февраля, 23:20

Published 10 февраля, 23:20

Modified 10 февраля, 23:22

Updated 10 февраля, 23:22

В Приморском крае морозы ослабеют перед снегопадом

Оттепель не просто так: чем грозит приморцам ослабление морозов

10 февраля 2025, 23:20
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае морозы ослабеют перед снегопадом

Сюжет
Погода
Погода сегодня в Приморском крае почти вернулась к показателям аномально тёплых декабря и января. Но это не просто так — на всё свои причины.

По сообщениям Примгидромета, над краем по-прежнему царит поле повышенного атмосферного давления, поэтому обойдётся без осадков. Ветер сменил направление — теперь вместо привычного северо-западного дует южный умеренный. И морозы отступили — от +2 до -9°C по краю.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине южный умеренный. Температура воздуха днём до -5°C, а вот утром традиционно холоднее — до -14°C.

И уже завтра, как обещают синоптики, мы поймём причину такого потепления: по всему краю в среду пройдёт снег.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, каких погодных аномалий ожидать в ближайшее время.

Февральская жара +4°С: продолжительный снегопад и морозы до -30°С ударят по Приморью
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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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