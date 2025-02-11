Пассажиры только успели выйти: автобус загорелся на ходу в Приморье — фото

Posted 11 февраля, 02:36
Published 11 февраля, 02:36
Modified 11 февраля, 02:39
Updated 11 февраля, 02:39
В Уссурийске на Комарова задымился маршрутный автобус, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Утром водитель высадил пассажиров и заметил дым, после чего осмотрел транспорт. Опасения были подтверждены — загорелся предпусковой подогреватель. Мужчина ликвидировал пожар самостоятельно.
«Прокуратура организовала проверку исполнения требований закона, при организации пассажирских перевозок и обслуживании транспорта, эксплуатируемого для этих целей», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Также выяснилось, что поврежденный автобус не повлиял на движение автобусов по данному маршруту. Сломанную единицу оперативно заменили другим автомобилем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водитель оставил застрявший автобус в снегу и ушел по своим делам в Дальнереченске.