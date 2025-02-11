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Posted 11 февраля, 02:36

Published 11 февраля, 02:36

Modified 11 февраля, 02:39

Updated 11 февраля, 02:39

Маршрутный автобус охватил пожар в Приморском крае

Пассажиры только успели выйти: автобус загорелся на ходу в Приморье — фото

11 февраля 2025, 02:36
Фото: https://t.me/prosecutor_pk
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Маршрутный автобус охватил пожар в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Водитель не только заметил дым, но и сумел ликвидировать возгорание самостоятельно в Приморье. Прокуратура заинтересовалась опасным инцидентом.

В Уссурийске на Комарова задымился маршрутный автобус, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Утром водитель высадил пассажиров и заметил дым, после чего осмотрел транспорт. Опасения были подтверждены — загорелся предпусковой подогреватель. Мужчина ликвидировал пожар самостоятельно.

Фото: prosecutor_pk
«Прокуратура организовала проверку исполнения требований закона, при организации пассажирских перевозок и обслуживании транспорта, эксплуатируемого для этих целей», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также выяснилось, что поврежденный автобус не повлиял на движение автобусов по данному маршруту. Сломанную единицу оперативно заменили другим автомобилем.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водитель оставил застрявший автобус в снегу и ушел по своим делам в Дальнереченске.

В Дальнереченске автобус ушел в канаву, а водитель — домой
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