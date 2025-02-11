Пермская ЦБК в прошлом году нарастила производство бумаги, картона и гофропродукции

Posted 11 февраля, 08:24
Published 11 февраля, 08:24
Modified 11 февраля, 08:24
Updated 11 февраля, 08:24
Предприятие по-прежнему входит в десятку крупнейших отечественных производителей тарных картонов и гофроупаковки, сообщает издание properm.ru. ПЦБК расширила ассортимент, начав выпуск бумаги и картона низких граммажей с удельной массой 90 и 100 граммов на квадратный метр. Это позволило уменьшить вес гофроупаковки, не жертвуя при этом качеством.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков подчеркнул, что впечатляющие результаты стали возможны благодаря ориентации на потребности клиентов, а также комплексной модернизации оборудования, повышению эффективности процессов и снижению издержек.
Он добавил, что ПЦБК стремится быть клиентоцентричной компанией. Она предвосхищает запросы своих клиентов и предлагает оптимальные, экономичные и качественные упаковочные решения. В прошлом году ПЦБК преодолела рубеж в 90 г/м², а в текущем планирует выйти на отгрузку товарных партий продукции с удельной массой 80 г/м². Юрий Марков отметил, что снижение массы упаковки предъявляет новые требования к оборудованию, автоматизации, планированию производства и системе контроля качества. Все эти аспекты станут приоритетными направлениями работы компании в этом году.
Параллельно с развитием картонно-бумажного производства ПЦБК продолжит модернизацию площадок по выпуску гофропродукции. Планируются установка новой производственной линии и глубокая модернизация существующего оборудования. Это позволит предприятию производить дополнительные 2,8 миллиона квадратных метров гофроупаковки в месяц.
Кроме того, ПЦБК сохраняет свои позиции на внешних рынках. В прошлом году компания отгрузила 15,5 тысячи тонн бумаги и картона в другие страны, среди которых Китай, Казахстан и Азербайджан.
Финансовые показатели компании также выросли. Объем выручки в прошлом году составил 22 миллиарда рублей, а объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней превысил 3,9 миллиарда. Ожидается, что поступления увеличатся до 22,5 миллиарда рублей в текущем году.