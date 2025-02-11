Пермская ЦБК в прошлом году нарастила производство бумаги, картона и гофропродукции

Он добавил, что ПЦБК стремится быть клиентоцентричной компанией. Она предвосхищает запросы своих клиентов и предлагает оптимальные, экономичные и качественные упаковочные решения. В прошлом году ПЦБК преодолела рубеж в 90 г/м², а в текущем планирует выйти на отгрузку товарных партий продукции с удельной массой 80 г/м². Юрий Марков отметил, что снижение массы упаковки предъявляет новые требования к оборудованию, автоматизации, планированию производства и системе контроля качества. Все эти аспекты станут приоритетными направлениями работы компании в этом году.