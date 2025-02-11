«Пиковую даму» без единой арии покажут во Владивостоке: спеть можно, а ты станцуй

Posted 11 февраля, 04:03
Published 11 февраля, 04:03
Modified 11 февраля, 04:12
Updated 11 февраля, 04:12
— Формируя гастрольную программу для Приморской сцены Мариинского театра, мы хотели продемонстрировать публике в первую очередь то, что составляет нашу уникальность. Культовые сочинения Леонида Якобсона — это наш золотой фонд, шедевры, которые невозможно увидеть где-либо ещё. От великого мастера мы унаследовали вкус к экспериментам — именно так стоит отнестись к хореографической версии «Пиковой дамы» (16+) аргентинского хореографа Иньяки Урлезага. Не сомневаюсь, что особый интерес вызовут премьеры последних сезонов «Озорные частушки» (12+) и «598 тактов» (12+). «Такты», к слову, номинированы на «Золотую маску», — рассказал Андриан Фадеев, художественный руководитель Театра балета имени Леонида Якобсона.
Начнутся гастроли всемирно известной балетной труппы программой «Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона» (12+). В программу входят два творения Леонида Якобсона — миниатюры «Классицизм-романтизм» (12+) и «Роден» (12+). Критики называли их самыми оригинальными и поэтичными композициями XX века.
Продолжит гастроли — 21 и 22 февраля — программа из трёх одноактных балетов — «598 тактов» (12+) и «Озорные частушки» (12+) в постановке Вячеслава Самодурова, а также «Блестящий дивертисмент» (12+) — сочинение Леонида Якобсона.
И под занавес — 26, 27 и 28 февраля — зрители увидят недавнюю премьеру театра: балет «Пиковая дама» (16+). Да, именно балет. Его поставил латиноамериканский хореограф-постановщик Иньяки Урлезага., влюблённый в знаменитую повесть великого Пушкина и фантастическую оперу Петра Чайковского.