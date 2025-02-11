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Posted 11 февраля, 04:03

Published 11 февраля, 04:03

Modified 11 февраля, 04:12

Updated 11 февраля, 04:12

Во Владивостоке пройдут гастроли Театра балета имени Леонида Якобсона

«Пиковую даму» без единой арии покажут во Владивостоке: спеть можно, а ты станцуй

11 февраля 2025, 04:03
Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

Во Владивостоке пройдут гастроли Театра балета имени Леонида Якобсона

«Гастроли — событие, гастроли — фейерверк эмоций» — так можно назвать грядущий приезд во Владивостоке Театра балета имени Леонида Якобсона. С 18 по 28 февраля он покажет приморской публике — в рамках программы «Большие гастроли» — пять уникальных постановок.
— Формируя гастрольную программу для Приморской сцены Мариинского театра, мы хотели продемонстрировать публике в первую очередь то, что составляет нашу уникальность. Культовые сочинения Леонида Якобсона — это наш золотой фонд, шедевры, которые невозможно увидеть где-либо ещё. От великого мастера мы унаследовали вкус к экспериментам — именно так стоит отнестись к хореографической версии «Пиковой дамы» (16+) аргентинского хореографа Иньяки Урлезага. Не сомневаюсь, что особый интерес вызовут премьеры последних сезонов «Озорные частушки» (12+) и «598 тактов» (12+). «Такты», к слову, номинированы на «Золотую маску», — рассказал Андриан Фадеев, художественный руководитель Театра балета имени Леонида Якобсона.

Начнутся гастроли всемирно известной балетной труппы программой «Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона» (12+). В программу входят два творения Леонида Якобсона — миниатюры «Классицизм-романтизм» (12+) и «Роден» (12+). Критики называли их самыми оригинальными и поэтичными композициями XX века.

Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

Продолжит гастроли — 21 и 22 февраля — программа из трёх одноактных балетов — «598 тактов» (12+) и «Озорные частушки» (12+) в постановке Вячеслава Самодурова, а также «Блестящий дивертисмент» (12+) — сочинение Леонида Якобсона.

И под занавес — 26, 27 и 28 февраля — зрители увидят недавнюю премьеру театра: балет «Пиковая дама» (16+). Да, именно балет. Его поставил латиноамериканский хореограф-постановщик Иньяки Урлезага., влюблённый в знаменитую повесть великого Пушкина и фантастическую оперу Петра Чайковского.

Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

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#Новости#Культура#Владивосток#Гастроли#Приморская сцена Мариинского театра#Приморский край
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