vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 02:17

Published 11 февраля, 02:17

Modified 11 февраля, 03:04

Updated 11 февраля, 03:04

Командир батальона «Тигр» Сергей Ефремов посмертно стал Героем России

Погибшему в Курской области командиру «Тигра» присвоено звание Героя России

11 февраля 2025, 02:17
Фото: @Primorye_za.

Командир батальона «Тигр» Сергей Ефремов посмертно стал Героем России

Сюжет
Герои СВО
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина звание Героя России (посмертно) присвоено Сергею Ефремову, вице-губернатору, первому и бессменному (с момента основания) командиру добровольческого батальона «Тигр» Приморского края.

Сергей Ефремов погиб в начале февраля в Курской области во время выполнения боевого задания — вместе с двумя соратниками.

Сегодня в здании правительства Приморского края прошла церемония прощания с комбатом и его однополчанами — Александром Иваровским и Сергеем Дмитриевым.

Как отмечают новые медиа, простится с героями-земляками пришли сотни людей.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как прошла памятная церемония в честь Сергея Ефремова и его соратников во Владивостоке 4 февраля.

Сердце не прятал за спины ребят: сотни людей почтили память батяни-комбата Ефремова
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Герои СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика