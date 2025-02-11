Погибшему в Курской области командиру «Тигра» присвоено звание Героя России

Posted 11 февраля, 02:17
Published 11 февраля, 02:17
Modified 11 февраля, 03:04
Updated 11 февраля, 03:04
Сергей Ефремов погиб в начале февраля в Курской области во время выполнения боевого задания — вместе с двумя соратниками.
Сегодня в здании правительства Приморского края прошла церемония прощания с комбатом и его однополчанами — Александром Иваровским и Сергеем Дмитриевым.
Как отмечают новые медиа, простится с героями-земляками пришли сотни людей.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как прошла памятная церемония в честь Сергея Ефремова и его соратников во Владивостоке 4 февраля.