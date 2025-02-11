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Posted 11 февраля, 00:16

Published 11 февраля, 00:16

Modified 11 февраля, 00:18

Updated 11 февраля, 00:18

Почему сломался светофор на важной улице Владивостока

Причина страданий автомобилистов выяснена: что загорелось в центре Владивостока?

11 февраля 2025, 00:16
Фото: vostokmedia.com.

Почему сломался светофор на важной улице Владивостока

Сюжет
Пожар
Приморцы столкнулись с непростыми условиями движения на центральной улице Владивостока. Всему виной возгорание объекта инфраструктуры.

Второй день автомобилистам приходится несладко из-за нефункционирующего регулировщика в центре краевой столицы. Однако работы по восстановлению жизнедеятельности светофора на перекрестке Семеновской и Океанского проспекта уже кипят и подходят к финишной прямой.

«Ранее здесь загорелась проводка городского освещения. В результате пожара также были повреждены кабельные управляющая и питающая лини светофора». — пояснили в Центре организации дорожного движения Владивостока.

Вчера заменили кабели, а сегодня обновят поврежденные линии, чтобы наконец подключить светофор.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рабочая неделя в центре муниципалитета началась нервно из-за выключенного автоматического регулировщика.

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#Новости#Общество#Пожар#Владивосток#Светофор#Дорожное движение#Муниципалитет#Приморский край#Центр организации дорожного движения
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