Причина страданий автомобилистов выяснена: что загорелось в центре Владивостока?

Posted 11 февраля, 00:16
Published 11 февраля, 00:16
Modified 11 февраля, 00:18
Updated 11 февраля, 00:18
Второй день автомобилистам приходится несладко из-за нефункционирующего регулировщика в центре краевой столицы. Однако работы по восстановлению жизнедеятельности светофора на перекрестке Семеновской и Океанского проспекта уже кипят и подходят к финишной прямой.
«Ранее здесь загорелась проводка городского освещения. В результате пожара также были повреждены кабельные управляющая и питающая лини светофора». — пояснили в Центре организации дорожного движения Владивостока.
Вчера заменили кабели, а сегодня обновят поврежденные линии, чтобы наконец подключить светофор.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рабочая неделя в центре муниципалитета началась нервно из-за выключенного автоматического регулировщика.