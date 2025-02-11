Причина страданий автомобилистов выяснена: что загорелось в центре Владивостока?

Второй день автомобилистам приходится несладко из-за нефункционирующего регулировщика в центре краевой столицы. Однако работы по восстановлению жизнедеятельности светофора на перекрестке Семеновской и Океанского проспекта уже кипят и подходят к финишной прямой.