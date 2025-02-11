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Posted 11 февраля, 04:51

Published 11 февраля, 04:51

Modified 11 февраля, 04:53

Updated 11 февраля, 04:53

Губернатор Приморья Олег Кожемяко простился с бойцами, погибшими в зоне СВО

Признание народа — высшая оценка для воина: Приморье проводило в последний путь героя

11 февраля 2025, 04:51
Фото: kozhemiakoofficial.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко простился с бойцами, погибшими в зоне СВО

Сюжет
СВО
Тысячи приморцев пришли попрощаться с мужчинами, которые погибли при выполнении воинского долга. Каждый из них удостоен посмертной награды.

Приморский край простился с командиром добровольческого отряда «Тигр» Сергеем Ефремовым и его заместителем Александром Иваровским. Губернатор Олег Кожемяко поделился кадрами с места событий. Тысячи жителей региона пришли отдать дань уважения своим землякам — героям России.

«Народное признание подвига — вот, пожалуй, высшая оценка для воинов», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Стоит отметить, Сергей Ефремов удостоен звания Героя России посмертно по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина. Также орденами Мужества награждены Александр Иваровский и Сергей Дмитриев.

Вечная слава героям!

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке прошло прощание с Сергеем Ефремовым и его соратниками.

Герой России: Приморье прощается с Сергеем Ефремовым
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