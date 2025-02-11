Признание народа — высшая оценка для воина: Приморье проводило в последний путь героя

Posted 11 февраля, 04:51
Published 11 февраля, 04:51
Modified 11 февраля, 04:53
Updated 11 февраля, 04:53
Приморский край простился с командиром добровольческого отряда «Тигр» Сергеем Ефремовым и его заместителем Александром Иваровским. Губернатор Олег Кожемяко поделился кадрами с места событий. Тысячи жителей региона пришли отдать дань уважения своим землякам — героям России.
«Народное признание подвига — вот, пожалуй, высшая оценка для воинов», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Стоит отметить, Сергей Ефремов удостоен звания Героя России посмертно по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина. Также орденами Мужества награждены Александр Иваровский и Сергей Дмитриев.
Вечная слава героям!
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке прошло прощание с Сергеем Ефремовым и его соратниками.