Ранее никто не решался в Приморье: что медикам удалось сделать с трехлетним ребёнком

Примечательно, подобные манипуляции не проводили в крае прежде. Тяжелых пациентов транспортировали в Москву для оперативного лечения. Однако владивостокские медики освоили тонкости уникальной операции. Теперь юные приморцы будут получать высококвалифицированную услугу прямо в родном регионе.