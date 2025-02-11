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Posted 11 февраля, 02:12

Published 11 февраля, 02:12

Modified 11 февраля, 02:14

Updated 11 февраля, 02:14

Сложную операцию провели впервые в Приморском крае

Ранее никто не решался в Приморье: что медикам удалось сделать с трехлетним ребёнком

11 февраля 2025, 02:12
Фото: 1MI.

Сложную операцию провели впервые в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Трехлетний ребенок стал «первопроходцем» в борьбе с опасным недугом во Владивостоке. Медики сделали операцию, которую ранее никто не решался провести в Приморье.

В Краевой детской клинической больнице №1 провели операцию, которую раньше не решались делать в регионе. Врачи расширили трахею трехлетнему ребенку, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Хирургическое вмешательство контролировал заведующий отделением эндоскопии Алексей Ткачук.

«Малыш уже находился под наблюдением в нашем лор-отделении, потому что с рождения у него установлена специальная трубка в трахею — трахеостома для обеспечения проходимости дыхательных путей и вентиляции легких. Операция прошла хорошо. Мы выполнили пластику трахеи, расширив ее по всей длине. Это наш первый опыт. Сейчас будем ждать контрольных показателей», — рассказал специалист.

Примечательно, подобные манипуляции не проводили в крае прежде. Тяжелых пациентов транспортировали в Москву для оперативного лечения. Однако владивостокские медики освоили тонкости уникальной операции. Теперь юные приморцы будут получать высококвалифицированную услугу прямо в родном регионе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как врачи разрезали грудь мужчины, чтобы спасти жизнь пациента в Приморском крае.

«Вспороли грудь» — врачи достали мужчину с того света в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#Медицина#Операция#Приморский край#Приморье
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