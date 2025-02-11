Ранее никто не решался в Приморье: что медикам удалось сделать с трехлетним ребёнком

Posted 11 февраля, 02:12
Published 11 февраля, 02:12
Modified 11 февраля, 02:14
Updated 11 февраля, 02:14
В Краевой детской клинической больнице №1 провели операцию, которую раньше не решались делать в регионе. Врачи расширили трахею трехлетнему ребенку, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
Хирургическое вмешательство контролировал заведующий отделением эндоскопии Алексей Ткачук.
«Малыш уже находился под наблюдением в нашем лор-отделении, потому что с рождения у него установлена специальная трубка в трахею — трахеостома для обеспечения проходимости дыхательных путей и вентиляции легких. Операция прошла хорошо. Мы выполнили пластику трахеи, расширив ее по всей длине. Это наш первый опыт. Сейчас будем ждать контрольных показателей», — рассказал специалист.
Примечательно, подобные манипуляции не проводили в крае прежде. Тяжелых пациентов транспортировали в Москву для оперативного лечения. Однако владивостокские медики освоили тонкости уникальной операции. Теперь юные приморцы будут получать высококвалифицированную услугу прямо в родном регионе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как врачи разрезали грудь мужчины, чтобы спасти жизнь пациента в Приморском крае.