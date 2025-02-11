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Posted 11 февраля, 01:43

Published 11 февраля, 01:43

Modified 11 февраля, 01:45

Updated 11 февраля, 01:45

Во Владивостоке с улиц вывозят брошенные автомобили

Развесёлый автохлам покинул улицы Владивостока, очистка города продолжается

11 февраля 2025, 01:43
Фото: @shestakovblog.

Во Владивостоке с улиц вывозят брошенные автомобили

Сюжет
Благоустройство
Улицы и дворы Владивостока продолжают методично избавлять от брошенных автомобилей. От тех самых, которые стоят годами, ржавея, превращаются в самый настоящий мусор. Глава города Константин Шестаков неоднократно подчёркивал важность такой работы.

В своём официальном telegram-канале глава Владивостока отметил: вывоз заброшенных владельцами «железных коней» происходит строго в рамках закона: ещё за месяц владельцев авто предупреждают и предлагают им либо самим убрать автохлам, либо привезти его в порядок.

И лишь затем на место «вечной стоянки» авто — грязных, разбитых, подчас служащих местом ночлежки для разного рода сомнительных личностей, выезжают городские службы, чтобы избавить город от таких «украшений».

На днях были вывезены ещё три брошенные машины: с улицы Сипягина, 26, Стрельникова, 6а и с пляжа Юбилейный (Набережная, 7б). На этот раз подлежащие вывозу авто смотрелись «нарядно»: на них изрядно натренировались подростки — любители граффити, расписав брошенный автохлам, как говорится, под хохлому.

Фото: @shestakovblog

Владельцы машин не отреагировали на уведомления о предстоящем вывозе, и сотрудники «СГТ» были вынуждены увезти машины на специальную стоянку. Теперь у хозяев есть шесть месяцев, чтобы забрать свои автомобили, но за услуги по эвакуации и стоянке придется заплатить.

Можно не сомневаться, работы по очистке улиц и дворов столицы ДФО от хлама — в том числе автомобильного — будут только усиливаться, особенно с приближением весны. Глава города уделяет большое внимание тому, чтобы столица ДФО выглядела так, как ей положено по статусу, чтобы было красиво и чисто.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как глава Владивостока поставил под контроль вывоз ТКО.

Глава Владивостока Константин Шестаков: вывоз ТКО — под особый контроль
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#Новости#Владивосток#Благоустройство#Константин Шестаков#Приморский край#Очистка
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