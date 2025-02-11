Развесёлый автохлам покинул улицы Владивостока, очистка города продолжается

Можно не сомневаться, работы по очистке улиц и дворов столицы ДФО от хлама — в том числе автомобильного — будут только усиливаться, особенно с приближением весны. Глава города уделяет большое внимание тому, чтобы столица ДФО выглядела так, как ей положено по статусу, чтобы было красиво и чисто.