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Posted 11 февраля, 06:39

Published 11 февраля, 06:39

Modified 11 февраля, 06:42

Updated 11 февраля, 06:42

Участник массовой потасовки у ночного клуба сдался полиции в Приморском крае

Сдался добровольно: неожиданный поворот в истории массовой разборки у бара в Приморье

11 февраля 2025, 06:39
Фото: 1MI.

Участник массовой потасовки у ночного клуба сдался полиции в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Вопиющий инцидент, случившийся около развлекательного заведения в Уссурийске, получил неожиданное продолжение.

Возмутительная драка в ночном клубе Приморья ошарашила жителей региона. Теперь громкая история избиения уссурийца получила продолжение.

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В полицию с повинной явился мужчина, который ранее стал участником избиения охранника в развлекательном заведении Уссурийска, сообщает пресс-служба регионального УМВД,

37-летний мужчина добровольно пришел сдаваться после того, как его объявили в розыск. Приморец стал фигурантом резонансного происшествия — нападения на начальника службы безопасности бара. Инцидент начался из-за того, что компания отдыхающих попыталась пройти в помещение без оплаты.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело: хулиганство», — отметили в пресс-службе полиции.

Приморцы высказались о новых обстоятельствах в происшествии.

«Испугался, что потом под конвоем поведут»;
«Сомневаюсь, что прям таки раскаялся»;
«Да, скорее всего подумал, что оттягивает неизбежное».

Ранее «Восток- Медиа» писало о том, что драка на Луговой во Владивостоке заинтересовала председателя СКР Александра Бастрыкина.

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