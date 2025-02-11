Сдался добровольно: неожиданный поворот в истории массовой разборки у бара в Приморье

37-летний мужчина добровольно пришел сдаваться после того, как его объявили в розыск. Приморец стал фигурантом резонансного происшествия — нападения на начальника службы безопасности бара. Инцидент начался из-за того, что компания отдыхающих попыталась пройти в помещение без оплаты.