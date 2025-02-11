Сдался добровольно: неожиданный поворот в истории массовой разборки у бара в Приморье

Posted 11 февраля, 06:39
Published 11 февраля, 06:39
Modified 11 февраля, 06:42
Updated 11 февраля, 06:42
Возмутительная драка в ночном клубе Приморья ошарашила жителей региона. Теперь громкая история избиения уссурийца получила продолжение.
В полицию с повинной явился мужчина, который ранее стал участником избиения охранника в развлекательном заведении Уссурийска, сообщает пресс-служба регионального УМВД,
37-летний мужчина добровольно пришел сдаваться после того, как его объявили в розыск. Приморец стал фигурантом резонансного происшествия — нападения на начальника службы безопасности бара. Инцидент начался из-за того, что компания отдыхающих попыталась пройти в помещение без оплаты.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело: хулиганство», — отметили в пресс-службе полиции.
Приморцы высказались о новых обстоятельствах в происшествии.
«Испугался, что потом под конвоем поведут»;
«Сомневаюсь, что прям таки раскаялся»;
«Да, скорее всего подумал, что оттягивает неизбежное».
Ранее «Восток- Медиа» писало о том, что драка на Луговой во Владивостоке заинтересовала председателя СКР Александра Бастрыкина.