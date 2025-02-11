Снегопад придёт в Приморский край вместе с циклоном, Владивосток тоже затронет

Снег не обойдёт своим вниманием и Владивосток: после обеда в городе появится облачность, задует южный умеренный ветер, потеплеет до -2 °С. А в среду синоптики обещают небольшой снег и высокую облачность. Мороза не будет — днём около нуля. К вечеру ветер вновь сменится: с южного на северо-западный.