Снегопад придёт в Приморский край вместе с циклоном, Владивосток тоже затронет

Posted 11 февраля, 01:14
Published 11 февраля, 01:14
Modified 11 февраля, 01:16
Updated 11 февраля, 01:16
В пресс-службе Примгидромета рассказали: уже сегодня во второй половине дня в Приморский край придёт из Китая циклон. Солнышко закроют облака, но осадков в Приморье нынче не ожидается. Также циклон принесёт потепление — до +2 °С.
В среду, 12 февраля, циклон пройдёт над Приморьем, радуя жителей края осадками разной интенсивности. При этом сохранятся слабые морозы и даже оттепель: днем на большей территории края столбики термометров поднимутся выше 0 градусов.
Снег не обойдёт своим вниманием и Владивосток: после обеда в городе появится облачность, задует южный умеренный ветер, потеплеет до -2 °С. А в среду синоптики обещают небольшой снег и высокую облачность. Мороза не будет — днём около нуля. К вечеру ветер вновь сменится: с южного на северо-западный.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда над Приморьем будут бушевать магнитные бури.