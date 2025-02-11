vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 01:14

Published 11 февраля, 01:14

Modified 11 февраля, 01:16

Updated 11 февраля, 01:16

12 февраля в Приморском крае ожидается снегопад

Снегопад придёт в Приморский край вместе с циклоном, Владивосток тоже затронет

11 февраля 2025, 01:14
Фото: vostokmedia.com.

12 февраля в Приморском крае ожидается снегопад

Сюжет
Погода
Потепление, пришедшее в Приморский край с началом рабочей недели, как и предсказывали синоптики, имеет свои последствия. В частности, снег. И он пройдёт по краю уже завтра.

В пресс-службе Примгидромета рассказали: уже сегодня во второй половине дня в Приморский край придёт из Китая циклон. Солнышко закроют облака, но осадков в Приморье нынче не ожидается. Также циклон принесёт потепление — до +2 °С.

В среду, 12 февраля, циклон пройдёт над Приморьем, радуя жителей края осадками разной интенсивности. При этом сохранятся слабые морозы и даже оттепель: днем на большей территории края столбики термометров поднимутся выше 0 градусов.

Снег не обойдёт своим вниманием и Владивосток: после обеда в городе появится облачность, задует южный умеренный ветер, потеплеет до -2 °С. А в среду синоптики обещают небольшой снег и высокую облачность. Мороза не будет — днём около нуля. К вечеру ветер вновь сменится: с южного на северо-западный.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, когда над Приморьем будут бушевать магнитные бури.

Опасные магнитные бури в Приморье — чего ждать метеозависимым в феврале 2025 года
Узнать подробнее
#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика