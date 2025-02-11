Трагедия из-за беспечности? — Страшный пожар унес жизнь мужчины в Приморье — фото

Posted 10 февраля, 23:36
Published 10 февраля, 23:36
Modified 10 февраля, 23:38
Updated 10 февраля, 23:38
В Алексеевке пламя охватило частный дом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Пожар распространился на 100 квадратных метрах. Судя по кадрам, возгорание успело достигнуть автомобиль, который был припаркован около жилища.
Спасатели обнаружили тело 64-летнего мужчины в ходе тушения огня. Предварительно установлено, что причиной трагедии стала неосторожность при курении.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что многодетная семья лишилась крова в Приморском крае. Однако власти не оставили пострадавших в беде.