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Posted 10 февраля, 23:36

Published 10 февраля, 23:36

Modified 10 февраля, 23:38

Updated 10 февраля, 23:38

Смертельный пожар погубил жителя Приморского края

Трагедия из-за беспечности? — Страшный пожар унес жизнь мужчины в Приморье — фото

10 февраля 2025, 23:36
Фото: mchs_vdk.

Смертельный пожар погубил жителя Приморского края

Сюжет
Пожар
Минувший вечер стал последним для приморца в Надеждинском районе. Сельчанин лишился жизни из-за пагубной привычки, предполагают специалисты.

В Алексеевке пламя охватило частный дом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Пожар распространился на 100 квадратных метрах. Судя по кадрам, возгорание успело достигнуть автомобиль, который был припаркован около жилища.

Фото: mchs_vdk

Спасатели обнаружили тело 64-летнего мужчины в ходе тушения огня. Предварительно установлено, что причиной трагедии стала неосторожность при курении.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что многодетная семья лишилась крова в Приморском крае. Однако власти не оставили пострадавших в беде.

Трагедия многодетной семьи: мать и пятеро детей в одночасье лишились крова в Приморье
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