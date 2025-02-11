В 2024 году интернет пришёл ещё в 16 отдалённых населённых пунктов Хабаровского края

Posted 11 февраля, 08:00
Published 11 февраля, 08:00
Modified 11 февраля, 12:03
Updated 11 февраля, 12:03
— Наша цель — улучшение качества жизни граждан. От имени правительства края благодарю операторов связи, которые участвуют в региональном проекте и обеспечивают цифровыми услугами малые и отдаленные населенные пункты. В некоторых случаях регион выделяет средства из краевого бюджета операторам для проведения работ: в прошлом году субсидия помогла обеспечить связью села Арка Охотского округа и Чумикан Тугуро-Чумиканского района, — отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.
Теперь до 2030 года предстоит обеспечить связью все села и поселки, в которых проживают 100 человек и более. Минцифры края и операторы связи сейчас определяют план работы на текущий год.
— Доступ к услугам через интернет играет ключевую роль в улучшении качества жизни. Для жителей сельских населенных пунктов реализация регионального проекта «Цифровое равенство» открывает новые горизонты и предоставляет ранее недоступные возможности — связываться с близкими по видеосвязи, где бы они не находились, обмениваться яркими моментами, иметь доступ к образованию и другим цифровым сервисам. В 2024 году к интернету подключены четыре населенных пункта района — Кондратьевка, Прудки, Долми и Гродеково. Теперь более тысячи сельских жителей получили равные цифровые возможности с городскими, — сказал глава муниципального района имени Лазо Александр Кох.
Напомним, что реализация регионального проекта «Цифровое равенство» стартовала в Хабаровском крае в 2022 году. С тех пор доступ к услугам получили жители 57 населенных пунктов региона.
Развитие связи непосредственно влияет на инвестиционный климат региона. Этот показатель оценивается в ежегодном Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который отражает усилия региона по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.