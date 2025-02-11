vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 08:00

Published 11 февраля, 08:00

Modified 11 февраля, 12:03

Updated 11 февраля, 12:03

В 2024 году интернет пришёл ещё в 16 отдалённых населённых пунктов Хабаровского края

В 2024 году интернет пришёл ещё в 16 отдалённых населённых пунктов Хабаровского края

11 февраля 2025, 08:00
Фото: Правительство Хабаровского края.
Минцифры Хабаровского края выполнило один из показателей регионального проекта «Цифровое равенство»: мобильная связь стандарта LTE стала доступна во всех населенных пунктах с численностью населения от 500 человек. Всего в 2024 году в регионе доступ к интернету получили жители 16 сел и поселков.
— Наша цель — улучшение качества жизни граждан. От имени правительства края благодарю операторов связи, которые участвуют в региональном проекте и обеспечивают цифровыми услугами малые и отдаленные населенные пункты. В некоторых случаях регион выделяет средства из краевого бюджета операторам для проведения работ: в прошлом году субсидия помогла обеспечить связью села Арка Охотского округа и Чумикан Тугуро-Чумиканского района, — отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.

Теперь до 2030 года предстоит обеспечить связью все села и поселки, в которых проживают 100 человек и более. Минцифры края и операторы связи сейчас определяют план работы на текущий год.

— Доступ к услугам через интернет играет ключевую роль в улучшении качества жизни. Для жителей сельских населенных пунктов реализация регионального проекта «Цифровое равенство» открывает новые горизонты и предоставляет ранее недоступные возможности — связываться с близкими по видеосвязи, где бы они не находились, обмениваться яркими моментами, иметь доступ к образованию и другим цифровым сервисам. В 2024 году к интернету подключены четыре населенных пункта района — Кондратьевка, Прудки, Долми и Гродеково. Теперь более тысячи сельских жителей получили равные цифровые возможности с городскими, — сказал глава муниципального района имени Лазо Александр Кох.

Напомним, что реализация регионального проекта «Цифровое равенство» стартовала в Хабаровском крае в 2022 году. С тех пор доступ к услугам получили жители 57 населенных пунктов региона.

Развитие связи непосредственно влияет на инвестиционный климат региона. Этот показатель оценивается в ежегодном Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который отражает усилия региона по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика